Un amigo de Messi pone al Chelsea en un aprieto con la afición inglesa

La victoria de Argentina 2-1 sobre Inglaterra desató críticas de la afición inglesa al Chelsea en la red «X» por un gesto considerado un desaire a los «Tres Leones».

Los ingleses, que ganaban 1-0, vieron cómo Messi y los suyos marcaban dos goles en siete minutos.

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El primer gol lo marcó Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, con un disparo fulminante en el 85’, lo que llevó a la cuenta de los «Blues» a publicar una foto suya durante la celebración.

La publicación enfureció a los seguidores ingleses, que la interpretaron como una falta de respeto a su selección.

Minutos después el tuit se eliminó para evitar mayores enfrentamientos o posibles sanciones, sobre todo tras una derrota tan amarga.



