Solo se han disputado 4 jornadas, pero han sido suficientes para confirmar que el Barcelona es el máximo favorito para conquistar el título de LaLiga, tras haberse coronado campeón en las dos últimas ediciones.

El diario Sport señaló que la dirección deportiva liderada por Deco puso en manos de Hansi Flick una plantilla de jugadores excelente, tras un mercado de fichajes veraniego excepcional, y el técnico alemán le está dando a este magnífico equipo aún más brillo.

En Mestalla, el Barcelona logró su tercera manita en 4 jornadas, hasta alcanzar los 17 goles en 4 partidos, disipando las dudas que podrían haber suscitado las salidas de Lewandowski y Ferran Torres, así como el no haber fichado a Julián Álvarez.

Es probable que el Barcelona intente fichar al delantero argentino de nuevo en el futuro, pues el jugador sigue sintiéndose incómodo con su situación en el Atlético de Madrid, pero por ahora nadie en el Camp Nou lamenta no haberlo fichado.

Sport explicó que Flick ha inventado un delantero ficticio encarnado en Raphinha, y el jugador ha ofrecido un rendimiento excelente en ese papel.

El brasileño ha marcado 6 goles para convertirse en el máximo goleador de la competición, y cuenta con un buen apoyo de otros jugadores como Fermín López y Lamine Yamal, que han anotado 4 goles cada uno.

Fermín López ha comenzado la temporada de forma excelente después de vivir un mal verano por una desafortunada lesión que lo privó de participar en el Mundial.

En cuanto a Yamal, ha vuelto a ser feliz de nuevo, ya que marcó sus dos primeros goles de esta temporada el pasado lunes ante el Rayo Vallecano, y repitió con otros dos goles en Mestalla.

Por ahora, el Barcelona de Flick es el único equipo que ha sumado los 12 puntos completos disponibles en LaLiga, y empieza a imponer su dominio sobre sus rivales.

Pero la temporada aún está en sus comienzos y las cosas podrían cambiar mucho, aunque el Barcelona ya aventaja en 3 puntos al Real Madrid tras la derrota del equipo del entrenador José Mourinho ante el Real Betis, mientras que el Atlético de Madrid ya ha perdido 5 puntos.

El conjunto rojiblanco justificó su postura afirmando que no quería vender a Julián Álvarez al Barcelona para no reforzar a un rival directo, pero el Atlético ya se ha quedado rezagado tras 4 jornadas, después de perder puntos ante el Villarreal y el Athletic de Bilbao.

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