Un aficionado quiere una estatua para el portero de Curazao, Room: «Hagamos realidad su broma»

Tras la histórica actuación de Eloy Room en el Mundial contra Ecuador, aficionados impulsan una iniciativa para erigir una estatua en Curazao que honre de forma permanente al portero. La idea surgió tras su propia broma al final del encuentro: «Me he ganado una estatua en Curaçao». Lo que empezó como una risa se convertirá en un homenaje permanente.

Durante el partido contra Ecuador, Room se convirtió en el héroe de la noche. Con sus espectaculares paradas mantuvo a flote a su equipo, fue nombrado mejor jugador del partido y lideró el histórico primer punto de Curaçao en un Mundial. Sus quince intervenciones batieron el récord de atajadas en un solo encuentro. Para el país más pequeño en disputar un Mundial, el 0-0 ante Ecuador fue una noche para la historia.

La iniciativa va más allá del deporte: tras el partido, Room mostró una camiseta en homenaje a su fallecido compañero Jairzinho Pieter, gesto que conmovió a muchos. «Room no jugó solo para sí mismo», afirma Jayden, impulsor de la idea. «Jugó por toda la isla, por quienes creen en Curaçao y por los que ya no están. Su broma sobre una estatua nos hizo pensar que, en realidad, debería hacerse realidad».

Por eso, a través de Club-Meister, invita a aficionados y curazaoanos a financiar una estatua en su honor. No solo por aquel partido, sino como símbolo de orgullo, resiliencia y sueños grandes.

«Una estatua para Room no es solo para él, sino para todos los curazaoanos a los que alguna vez les dijeron que eran demasiado pequeños para soñar a lo grande. Convirtamos su broma en un monumento. Ayuda a hacer esto realidad y colabora en www.club-meister.com/c/room».