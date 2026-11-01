Un aficionado adolescente del Coventry se entrega a la policía tras provocar a seguidores del Sunderland con una imagen de Bradley Lowery

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Un aficionado del Coventry City de 14 años se ha entregado a la policía tras utilizar una fotografía del fallecido Bradley Lowery para provocar a los seguidores del Sunderland durante el partido de la Premier League disputado el sábado en el Coventry Building Society Arena. La madre de Bradley, Gemma Lowery, ha calificado el acto de desgarrador, pero ha pedido que no se dirija odio hacia el chico, que tiene la misma edad que tendría ahora su hijo.

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Un aficionado del Coventry provoca a seguidores del Sunderland con una fotografía de Lowery

Según talkSPORT, un vídeo del incidente ocurrido durante la victoria del Coventry por 3-1 ante el Sunderland en el Coventry Building Society Arena se hizo viral en las redes sociales. En las imágenes se veía al adolescente provocando a los aficionados de la zona visitante mientras señalaba una fotografía de Lowery en su teléfono.

Lowery, un joven seguidor del Sunderland, murió en 2017, a los seis años, a causa de un neuroblastoma en estadio cuatro, una forma de cáncer rara y agresiva. Se convirtió en mascota del club y entabló una estrecha relación con Jermain Defoe, entonces delantero del Sunderland, mientras su familia recaudó 1,3 millones de libras para un tratamiento que solo estaba disponible en Estados Unidos.

La Policía de West Midlands confirma que un menor de 14 años se ha presentado voluntariamente

El Coventry reaccionó rápidamente al conocer las imágenes y publicó un comunicado que decía: «El Coventry City FC tiene conocimiento de unas imágenes que circulan por las redes sociales relacionadas con un incidente ocurrido durante nuestro partido de la Premier League contra el Sunderland. El club no tolera los comportamientos ofensivos y colaborará con las autoridades competentes para determinar las medidas oportunas».

La Policía de West Midlands ha confirmado desde entonces que el chico se ha presentado voluntariamente. «Tenemos conocimiento de un vídeo que circula por las redes sociales y muestra un incidente ocurrido ayer por la tarde (31 de octubre) durante el partido de la Premier League entre el Coventry City y el Sunderland», señaló en un comunicado. «Se ha abierto una investigación exhaustiva y, desde entonces, un chico de 14 años se ha presentado voluntariamente. Hablaremos con él cuando corresponda. Entendemos el dolor y la indignación que este vídeo ha causado en la comunidad y en la familia de la víctima. Nuestros agentes mantienen informada a la familia sobre los avances de la investigación y trabajan en estrecha colaboración con ambos clubes de fútbol».

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Gemma Lowery afirma que burlarse de un niño que murió de cáncer no es una broma

Gemma, que ayudó a poner en marcha la Bradley Lowery Foundation en agosto de 2017 para apoyar a familias que recaudan fondos para tratamientos o equipos no cubiertos por el NHS, respondió en la página de la fundación. «Mi precioso niño merece ser recordado con amor, no con odio», escribió. «Ayer, un aficionado del Coventry utilizó una fotografía de Bradley para provocar a los seguidores del Sunderland. Como madre de Bradley, me rompe el corazón, especialmente porque es una de mis fotografías favoritas de él. No hay más que ver esa sonrisa. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Estaba muy feliz y se lo estaba pasando muy bien. Esos momentos eran preciosos porque eran muy escasos».

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«Bradley pasó gran parte de su corta vida luchando contra el cáncer y soportando tratamientos a los que ningún niño debería tener que enfrentarse jamás. Ver un recuerdo tan bonito utilizado de una manera tan cruel me duele muchísimo. Somos una familia amante del fútbol que sigue al Sunderland tanto en casa como fuera. No tengo nada en contra de las bromas entre aficionados, pero ¿de verdad es una broma burlarse de un niño que murió de cáncer? Espero que el club tome las medidas oportunas y que la familia de este joven le ayude a comprender cuánto daño han causado sus actos. No quiero que se dirija odio contra él, así que, por favor, por favor, no lo hagáis. Solo quiero que aprenda de esto. Detrás de esa fotografía hay un niño al que quisieron más de lo que se puede expresar y una familia que lo echa de menos cada día. Gracias a todos los que habéis defendido a Bradley y nos habéis mostrado tanto cariño. Significa más de lo que imagináis».

¿Qué pasará ahora con el adolescente?

Gemma dijo más tarde que la Policía de West Midlands le había comunicado que el chico estaba bajo custodia. «También me han informado de que solo tiene 14 años, la misma edad que tendría Bradley ahora si siguiera con nosotros», escribió. «Por eso, quiero pedir encarecidamente a todo el mundo que no se tome la justicia por su mano ni dirija odio, amenazas o agresiones contra este joven o su familia. Por mucho daño y dolor que hayan causado sus actos, él también sigue siendo un niño».

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«Tanto la policía como el Coventry City Football Club hablarán con él, y espero sinceramente que eso sea suficiente para que comprenda la gravedad de sus actos y el efecto devastador que palabras y acciones como estas pueden tener en las familias y los amigos. No quiero que al odio se responda con más odio. Eso no es lo que Bradley defendía y, desde luego, no es lo que quiero que se haga en su nombre. Solo espero que este joven aprenda una lección muy importante de todo esto y se lo piense dos veces antes de volver a hacer algo tan cruel».