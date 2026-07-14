Un acuerdo secreto y 200 millones... Un giro decisivo en la saga del Real Madrid y Oulisse

El francés Michel Oulissé, estrella del Bayern de Múnich, es el principal objetivo del Real Madrid en este mercado de fichajes.

El club sabe que será difícil, pero no renuncia a ficharlo pese a que su contrato con el Bayern dura hasta 2029.

Según Mundo Deportivo, que cita al periodista francés Fabrice Hawkins, hay opciones reales de que Oulissé fiche este verano.

Hawkins añade que el jugador se reunirá con los responsables del Bayern tras el Mundial.

El Bayern quiere renovarle, pero si el jugador expresa su deseo de marcharse, el Madrid actuará.

Según fuentes cercanas, una oferta superior a 200 millones de euros podría convencer al Bayern.

Sin embargo, el Bayern no quiere vender.

El Real Madrid lo sabe y, según la misma fuente, ambos clubes habrían pactado de forma extraoficial no actuar sin avisar al otro.