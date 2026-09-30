La crisis en el seno de la selección de Portugal entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus se ha intensificado, después de que el capitán del combinado abandonara la concentración del equipo con destino a Madrid, en un giro que abre la puerta a interrogantes sobre la posibilidad de que estas horas sean las últimas de la estrella portuguesa con la camiseta de la selección de su país.

El diario "Marca" ha revelado la cronología del conflicto entre Ronaldo y Jesus, explicando que el capitán de Portugal no era un jugador cualquiera en los planes de la selección, y que lo ocurrido durante los últimos días provocó una escalada de la tensión entre ambas partes hasta llegar a la decisión de Ronaldo de abandonar la concentración.

El principio: un acuerdo para que Ronaldo jugara dos partidos

La historia comenzó cuando Jorge Jesus convocó a Cristiano Ronaldo para los cuatro partidos, pese a todos los rumores que precedieron al anuncio de la lista.

Según "Marca", el técnico y el jugador acordaron que Ronaldo participaría en el primer partido ante Gales, y después en el cuarto partido ante Noruega el 4 de octubre.

Las cosas transcurrieron con normalidad al principio, ya que Ronaldo fue titular ante Gales, disputó los primeros 66 minutos y marcó un gol que fue anulado por no ser válido.

Jesus cambia su plan ante Noruega

Pero las cosas cambiaron la mañana del segundo partido ante Noruega, que terminó con victoria de Portugal por 2-1.

Según el relato de "Marca", Jesus comunicó a Ronaldo que lo necesitaba en el partido y que quizá lo haría entrar durante los últimos 30 minutos.

Y, efectivamente, cuando el marcador reflejaba el empate a 1-1 en el minuto 51 tras el gol de Erling Haaland, Ronaldo comenzó a calentar.

Pero Portugal se adelantó 2-1 en el minuto 54, lo que cambió los planteamientos del partido, ya que el objetivo principal pasó a ser mantener la ventaja, y Jesus dejó de considerar necesaria la entrada de Ronaldo.

El capitán de Portugal permaneció calentando durante cerca de media hora, pero no saltó al terreno de juego, antes de abandonar el campo enfadado tras el final del partido.

Ronaldo se ausenta de los entrenamientos

La crisis se agravó al día siguiente, después de que Ronaldo no participara en el entrenamiento grupal de la selección.

Según el diario español, el jugador se mantuvo alejado del grupo y se dirigió al hotel, mientras realizaba entrenamientos individuales en el gimnasio.

Las declaraciones de Jesus encienden la ira de Ronaldo

Pero el punto de inflexión más destacado llegó durante la rueda de prensa de Jorge Jesus.

Según "Marca", Ronaldo siguió las declaraciones de su entrenador, pero no quedó convencido con las explicaciones que ofreció sobre su falta de participación ante Noruega.

Jesus había descrito el estado de Ronaldo como una mera "situación de frustración que dura 10, 15 o 20 segundos", en referencia a la reacción del jugador tras no ser introducido durante el partido.

Y, en lugar de regresar a los entrenamientos con el grupo, Ronaldo decidió abandonar la concentración de la selección, disponiéndose a utilizar su avión privado para regresar a Madrid, con previsión de llegar a la capital española la noche del miércoles.

¿Fue el último partido de Ronaldo con Portugal?

Todavía es pronto para afirmar que Ronaldo ha tomado una decisión definitiva de retirarse del fútbol internacional, especialmente porque los acontecimientos aún son recientes y el jugador no ha emitido un anuncio oficial al respecto.

Pero su marcha de la concentración de la selección, en medio del conflicto con Jesus, abre la puerta a la posibilidad de que este sea el final de su trayectoria internacional.

Ronaldo suma actualmente 146 goles en 234 partidos internacionales con Portugal, en una trayectoria que lo ha convertido en el máximo goleador histórico de la selección y en el poseedor del récord de partidos internacionales disputados.

Y queda ahora la pregunta más destacada: ¿regresará Ronaldo a la selección de Portugal de nuevo, o su crisis con Jorge Jesus ya ha puesto fin a su trayectoria internacional?