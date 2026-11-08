El Al Nassr se acerca a cerrar un nuevo paso dentro de sus movimientos para conservar los pilares del equipo, después de que la directiva del club avanzara de forma considerable en las negociaciones para renovar el contrato de Nawaf Boushal, lateral derecho del primer equipo de fútbol, en vista de su deseo de asegurar su continuidad durante las próximas temporadas.

Según una fuente especial del periódico " Arriyadiyah ", la directiva del Al Nassr alcanzó un acuerdo casi definitivo con Ali Al Rammah, agente del jugador, para prolongar el contrato cuatro temporadas adicionales, tras entablar negociaciones directas durante el último período.

Se espera que los detalles económicos y las cláusulas del nuevo contrato se concreten durante la próxima etapa, como paso previo al anuncio oficial del acuerdo, sobre todo porque Boushal está próximo a entrar en el período libre el próximo enero, que le otorga el derecho a negociar con cualquier otro club.

El Al Nassr había fichado a Boushal, de 27 años, en enero de 2023 procedente del Al Fateh, con un contrato profesional de cinco temporadas, convirtiéndose en uno de los elementos en los que se apoyó el equipo en la posición de lateral derecho durante los últimos años.

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El jugador disputó 138 partidos con la camiseta del Al Nassr, en los que marcó 3 goles y dio 19 asistencias, además de recibir 15 tarjetas amarillas y ser expulsado en dos ocasiones. También formó parte de los elementos clave que contribuyeron a la conquista del título de la Roshn Saudi League la temporada pasada.

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En el plano internacional, Boushal disputó 31 partidos con la selección saudí y formó parte de la lista de Arabia Saudita que se coronó campeona de la Copa del Golfo el pasado 6 de octubre, tras vencer a los Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero, lo que refuerza la importancia de la continuidad del jugador dentro de los planes de futuro del Al Nassr.