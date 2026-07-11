Un acuerdo beneficioso para todas las partes: el París Saint-Germain llega a un acuerdo con una estrella del Barcelona

El PSG ha alcanzado un acuerdo preliminar con el delantero español Ferran Torres, del Barcelona, para ficharlo en verano y reemplazar a Gonçalo Ramos, quien se marcha al Milán.

Según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el club parisino ya acordó los términos generales del contrato con el jugador, aunque aún faltan detalles con la directiva del Barcelona.

El Barça no cuenta con su continuidad, pues su contrato vence en 2027 y no hay avances en la renovación.

El jugador ya había reconocido el interés del PSG, y la directiva azulgrana ya planea su futuro sin él.

Para sustituirlo, el Barça negocia la llegada del alemán Karim Ademi, del Borussia Dortmund, con el fin de reforzar la delantera.

La operación conviene a todos: el PSG cubre la baja de Ramos, el Barça evita perderlo gratis y busca fichar a Ademi.

Torres, por su parte, busca más minutos y su compatriota Luis Enrique ya le ha prometido un puesto en el once.

Según Gianluca Di Marzio, Enrique, que ya lo dirigió en la selección española, es clave en el interés del PSG.

Enrique valora su velocidad, su técnica y su polivalencia en ataque, perfectas para el estilo parisino.

Torres aprovechó el bajón de Robert Lewandowski la temporada pasada para brillar con la camiseta del Barcelona.

Jugó 33 partidos en La Liga, marcó 16 goles y dio dos asistencias.

Aunque el PSG ya cuenta con Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Bradley Barcola, la directiva quiere más opciones ofensivas.

El futuro de Barkola aún no está claro, por lo que la llegada de Torres ofrecería a Luis Enrique más soluciones en ataque.

El PSG confía en cerrar el fichaje en los próximos días, mientras sigue reestructurando su plantilla.