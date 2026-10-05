El jugador del Toulouse Guillaume Restes entró en la historia de la selección francesa, al convertirse en el portero más joven en aparecer con "Les Bleus" en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante el duelo ante Bélgica en la Liga de Naciones de la UEFA la noche de este lunes.

Restes (21 años y 208 días) alcanzó un umbral histórico que la selección francesa no veía desde hacía más de medio siglo, pues ningún portero más joven que él había aparecido desde Jean-Paul Bertrand-Demanes, quien jugó contra Dinamarca el 21 de noviembre de 1973 con 21 años y 182 días.

Antes de ellos, en la era de posguerra solo había superado a Restes Georges Carnus, quien debutó con 20 años y 258 días contra Brasil en 1963.









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Una estadística negativa

Tras el final de la primera parte, Restes se convirtió en el decimocuarto portero en la historia de Francia que encaja el primer gol de su trayectoria internacional contra Bélgica, una cifra superior a la de cualquier otro país, según las estadísticas de Euro Stats. La selección francesa disputa esta noche su cuarto partido en la Liga de Naciones de la UEFA, después de dos victorias ante Turquía (1-0) y Bélgica (1-0) a domicilio, y un empate con Italia (1-1) en casa.









El primer partido de Yoro

Por su parte, el defensa del Manchester United Leny Yoro celebró su primer partido internacional con la selección francesa, después de recibir su primera convocatoria el mes pasado tras la lesión de Ibrahima Konaté. Yoro (20 años) comenzó el partido como titular junto a Maxence Lacroix (Chelsea) en el centro de la defensa, ante la ausencia de Jérémy Jacquet (Liverpool) por una lesión leve.

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