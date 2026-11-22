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El presidente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha elogiado efusivamente al director deportivo Ole Book.

«Sin querer echarte ya demasiadas flores, en los meses que llevas con nosotros has demostrado ser un acierto absoluto en todos los sentidos», dijo Watzke el domingo en la asamblea de socios del líder de la Bundesliga. «Tienes una forma de abordar las cosas sin pretensiones y con objetividad, unida a una gran competencia».

Book llegó a Dortmund en verano procedente del recién ascendido SV Elversberg. Allí asumió el cargo que ocupaba el exjugador del BVB Sebastian Kehl, quien había dejado su puesto en marzo. «Sinceramente, tampoco se puede tener un mejor estreno que el de hoy en la asamblea de socios», le dijo Watzke a Book. «Estamos felices de tenerte aquí».

Y es que el BVB ocupa el primer puesto tras su victoria por 1-0 (0-0 al descanso) el sábado a domicilio ante el colista, el Borussia Mönchengladbach . «Hace ocho años que no celebrábamos una asamblea de socios con el Borussia Dortmund como líder de la clasificación. Hoy vuelve a ser así», dijo Watzke antes de que el equipo del entrenador Niko Kovac entrara en la sala sobre las 13:10 horas, recibido con una ovación en pie por los socios presentes.

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Carsten Cramer también se sumó a los elogios. Book y el director general deportivo Lars Ricken habían «tomado muchísimas decisiones acertadas», dijo el máximo responsable del club. Habían logrado «mantener a gran parte de la plantilla también en verano y luego realizar refuerzos puntuales con los que hemos conseguido precisamente esto».