El pitido final no fue el acontecimiento más destacado del clásico de los Países Bajos, sino aquel momento aterrador diez minutos antes del final, cuando el estadio Philips se convirtió en un escenario de caos y conmoción.

El joven defensa del Ajax de Ámsterdam, Aaron Bouwman (19 años), sufrió una grave lesión que estuvo a punto de costarle la vida, tras la cual fue trasladado de urgencia al hospital, durante el enfrentamiento que el Eindhoven resolvió a su favor por 3-1.

El momento del terror: una entrada tardía enciende la batalla

El incidente se produjo en el minuto 80, tras una entrada y un deslizamiento tardío e imprudente del extremo Ruben van Bommel, hijo de la leyenda del fútbol neerlandés Mark van Bommel.

El choque fue violento y directo, tras el cual Bouwman cayó al suelo retorciéndose de dolor en medio de un estado de total estupor, antes de que el terreno de juego se convirtiera en un escenario de escaramuzas y una fuerte reyerta entre los jugadores de ambos equipos, en protesta por la dureza de la entrada.

El cuerpo médico intervino con rapidez y el joven jugador fue trasladado directamente en ambulancia, cerrando el telón del clásico con una imagen que nadie desea ver.

Un diagnóstico impactante y una larga ausencia

En un comunicado oficial preocupante, el Ajax de Ámsterdam anunció los resultados de las pruebas iniciales a las que se sometió su joven defensa en el hospital.

El club confirmó que Bouwman sufre "un estiramiento en el esternón y una contusión en el pulmón", una lesión grave que exige que permanezca bajo estricta vigilancia médica en el hospital durante las próximas horas.

El club también zanjó su postura sobre la duración de la baja, confirmando que el jugador estará ausente de los terrenos de juego con total seguridad hasta finales del presente mes de septiembre, en un duro golpe para la trayectoria de uno de los talentos más destacados de la academia.

Indignación neerlandesa y comparación con la catástrofe de 1982

La violenta entrada no pasó desapercibida en el entorno deportivo neerlandés, donde desató una amplia ola de indignación y rechazo.

El famoso crítico deportivo Hugo Borst fue más allá al comparar la jugada con el brutal e inolvidable choque entre el portero alemán Harald Schumacher y el francés Patrick Battiston en las semifinales del Mundial de 1982, que estuvo a punto de costarle la vida a este último.

Una comparación que refleja la magnitud de la conmoción que dejó la entrada de Van Bommel hijo.

Arrepentimiento y disculpas en el vestuario

Por su parte, el Eindhoven intentó contener la situación rápidamente, y Ernest Stewart, director deportivo del club, reveló que Ruben van Bommel sintió un profundo arrepentimiento y una honda tristeza nada más ver la gravedad de la lesión.

Stewart añadió que el jugador no esperó mucho, sino que, en cuanto sonó el pitido final, se dirigió directamente al vestuario del Ajax de Ámsterdam para presentar sus disculpas personales a los jugadores y al cuerpo técnico por lo sucedido, en un gesto con el que trató de subrayar que lo ocurrido no fue intencionado.