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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un aburrimiento histórico: Inglaterra y Argentina marcan un récord negativo sin precedentes

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EE. UU.

Una cifra que no hace justicia a un acontecimiento tan importante

En las semifinales del Mundial se esperaba un duelo apasionante, pero la afición terminó contando minutos en lugar de ocasiones.

Según la red de estadísticas Opta, el Inglaterra-Argentina de las semifinales del Mundial 2026 marcó un récord histórico negativo.

El encuentro se convirtió en el primero desde 1966 sin disparos a puerta en los primeros 30 minutos, reflejo de la extrema cautela de ambas selecciones.

El anterior récord lo tenía Inglaterra, que tardó 29 minutos en disparar en su último duelo contra Noruega.

Según Squawka, ningún partido del Mundial 2026 había tenido tan pocos disparos en la primera parte: solo tres en 45 minutos.

Inglaterra había llegado a semifinales tras eliminar a Noruega 2-1 en cuartos.

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