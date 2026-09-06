Hansi Flick, entrenador del Barcelona, mostró su gran satisfacción tras la contundente victoria por 5-0 ante el Valencia en el estadio de Mestalla, subrayando que su equipo impuso su dominio en el partido desde los primeros minutos, pero insistiendo al mismo tiempo en la necesidad de mejorar la gestión de los encuentros y del esfuerzo a medida que se suceden los partidos.

Flick declaró tras el encuentro: "Fue un partido magnífico, lo dominamos desde el principio. Controlamos el desarrollo del juego, y eso es lo que busco", elogiando el rendimiento de sus jugadores después de celebrar los cinco goles que marcó el equipo durante el encuentro.

Sobre los 17 goles marcados por el Barcelona frente a solo dos encajados en los primeros cuatro partidos de LaLiga, el técnico alemán restó importancia a las cifras individuales, explicando: "Para mí, lo único que importa son los tres puntos", aunque señaló que su equipo posee la calidad necesaria para enfrentarse a defensas replegadas, aprovechar los espacios y atacar con eficacia.

Flick añadió que el dominio fue aún más importante dadas las difíciles condiciones en las que se disputó el partido, especialmente con la temperatura elevándose hasta los 34 grados centígrados, y afirmó: "Es bueno verlo, y logramos controlar el partido. Estamos contentos".

A pesar de la amplia victoria, Flick mostró cierta autocrítica, pidiendo a sus jugadores que no dependan siempre del estilo directo, y dijo: "No sé si es necesario decir esto después de ganar 0-5, pero necesitamos intentar controlar mejor el partido. Hay muchos partidos, y siempre tienes que gestionar tu energía".

El técnico alemán abordó las tarjetas amarillas que recibieron Pau Cubarsí, Rodri y Fermín López, afirmando que acepta las decisiones del árbitro, especialmente la tarjeta de Cubarsí, y dijo: "La primera, la que recibió Cubarsí, fue merecida. Tenemos que aceptarla, y el árbitro hizo un gran trabajo".