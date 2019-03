Umtiti reconoce que forzar en el Mundial le causó la lesión de esta temporada

El central del Barceolona admite que forzó en Rusia 2018 y ya se ve completamente recuperado de su lesión en la rodilla.

Samuel Umtiti ha vivido una temporada dura en el Barcelona, donde una lesión de rodilla lo ha mantenido en el dique seco durante varios meses hasta que se ha recuperado completamente de sus dolencias, que admite que tienen que ver con forzar en el Mundial que ganó en verano con .

"Me arriesgué en la Copa del Mundo, tenía muchas ganas de jugar porque se juega cada cuatro años y no necesariamente se disputa muchas veces en una carrera, fue un sueño que cumplí. Expuse un poco la rodilla y ha complicado las cosas para esta temporada, pero no me arrepiento, ahora tengo la rodilla lista, lista para jugar. Pero el entrenador tiene que hacer sus elecciones. Tener la confianza de un entrenador es muy importante para la confianza y es realmente divertido", comentó a Telefoot.

El central francés también ha explicado que está recuperado de su lesión en la articulación: "Me siento bien, estoy tratando de volver al ritmo después de varios meses de inactividad, es un poco complicado, pero con entrenamientos y partidos voy a recuperar el ritmo y me sentiré bien. Tengo buenos sentimientos y me siento mejor y mejor a medida que pasan los partidos".