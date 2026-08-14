Ya no se trata de un simple interés. Es una carrera contra el tiempo. En las oficinas del Barcelona se ha tomado la decisión: o Julián Álvarez ahora o nunca. Por ello, el conjunto blaugrana se prepara para fijar una fecha límite y cerrar la operación más complicada del verano, poniendo fin a la situación de espera y al tira y afloja con el Atlético de Madrid.

El Barcelona trabaja en silencio, según "Sport", ignorando todos los rumores que lo vinculan con otras alternativas en la posición de delantero. Y aunque la dirección deportiva pone otras opciones sobre la mesa como medida de precaución, el plan no ha cambiado.

El diario español explicó que Julián Álvarez es el primer y último objetivo del Barça, y que el aferramiento a él es total por parte del entrenador Hansi Flick y del director deportivo Deco, incluso siendo conscientes de la falta de tiempo y del creciente malestar interno en torno al asunto.

Según fuentes cercanas, el final de la próxima semana será decisivo, ya que el Barcelona celebrará una reunión final con los agentes del delantero argentino para evaluar la situación y tomar la decisión definitiva, ya sea seguir adelante con toda la fuerza o cerrar el asunto y dirigirse al plan alternativo.

La ruptura en el Metropolitano

Por su parte, tanto Julián como el Barcelona siguen plenamente convencidos de que la operación es alcanzable y de que hay pasos que aún no se han dado. Su ausencia de la convocatoria del Atlético de Madrid en el amistoso ante el Olympique de Marsella no fue un mensaje de rebeldía, sino por motivos puramente físicos, ya que ninguno de los internacionales que se reincorporaron a los entrenamientos el lunes participó por no estar en plenas condiciones.

Pero la verdadera prueba será el 19 de agosto, fecha del partido del Atlético ante el Málaga en su estadio. Entonces Diego Simeone querrá recuperar todas sus armas esenciales, y ahí quedará clara la postura de Julián de forma pública.

El futbolista argentino fue claro y contundente en su conversación directa con Simeone el pasado miércoles: no quiere continuar con la camiseta rojiblanca.

Y aunque el entrenador argentino podría pasar por alto y convocarlo, Álvarez aseguró que actualmente no tiene la fortaleza mental para vestir la camiseta del Atlético. Está aferrado al sueño de su vida: jugar en el Barcelona, y sabe que esta oportunidad podría no repetirse.

La promesa rota y el punto de inflexión

En los días previos al encuentro ante el Málaga, Julián seguirá presionando a la directiva del Atlético, con la esperanza de sentarse finalmente con el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín para que lo escuche.

El relato del jugador es claro y directo: Gil Marín le prometió personalmente permitirle salir este verano en caso de que llegara una oferta adecuada para todas las partes, pero ahora se ha echado atrás en su promesa. Julián y su agente exigen explicaciones, asegurando que comenzaron a moverse hacia el Barcelona con seriedad basándose en esa promesa.

¿Cuándo renunciará el Barcelona a Álvarez?

Según el diario "Sport", el Barcelona ha mostrado hasta ahora un respeto y un apoyo totales al jugador, nacidos de la creencia absoluta de que es la pieza ideal para reforzar el ataque del equipo.

Señaló que la paciencia tiene un límite, ya que el club catalán no quiere entrar en la última semana del mercado sin un delantero, un periodo en el que el Atlético podría liberarse de cualquier compromiso y cerrar la puerta definitivamente.

Por este motivo, la dirección deportiva del Barcelona ha pedido información sobre otras alternativas que puedan cerrarse rápidamente, y no se dará ningún paso sin la aprobación de Flick.

Y hay nombres atractivos y listos para moverse en los últimos instantes, pero ese escenario aún no se ha activado, ya que el mensaje del Barcelona es claro: la prioridad absoluta es Julián Álvarez. Por una sola semana más.