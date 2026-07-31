Ultimátum del Al-Ahly: ¿cerrará el Al-Ittihad el fichaje de Imam Ashour?

El fichaje del internacional egipcio Imam Ashour por el Al-Ittihad saudí sigue enfrentando grandes obstáculos, después de que el Al-Ahly mantuviera su postura de no desprenderse de una de sus figuras más destacadas salvo bajo condiciones económicas concretas, pese a la mejora de la oferta presentada por el club saudí durante las últimas horas.

Según información obtenida por el sitio "Africa Foot", el Al-Ittihad saudí intensificó sus intentos por hacerse con Imam Ashour y elevó de forma notable el valor de su oferta en un intento de convencer al Al-Ahly de aceptar la venta del centrocampista internacional.

El informe detalló que el Al-Ittihad presentó una nueva oferta valorada en 6 millones de dólares, además de otros 2 millones de dólares adicionales en forma de primas y variables ligadas a la consecución de distintos objetivos deportivos, lo que supone un aumento evidente en comparación con la primera oferta que había presentado el club saudí.

Y pese a la mejora de la contraprestación económica, el Al-Ahly no dudó en rechazar la oferta nada más recibirla, aferrándose a su postura de no negociar bajo esta fórmula.

El Al-Ahly fija sus exigencias económicas

La directiva del Al-Ahly dejó clara su postura, al comunicar a los responsables del Al-Ittihad que no contemplará la venta de Imam Ashour salvo a cambio de obtener 10 millones de dólares al contado.

El club egipcio también concedió a su homólogo saudí un plazo de 48 horas para responder a esta condición, si desea completar la operación antes del cierre del periodo de negociaciones.

Fuentes exclusivas revelaron a "Africa Foot" que el Al-Ittihad mostró un acuerdo inicial para pagar la cantidad solicitada por el Al-Ahly, estimada en 10 millones de dólares, pero puso como condición fraccionar el importe.

El club saudí propone abonar 6 millones de dólares en el momento de la firma de los contratos, mientras que los 4 millones de dólares restantes se pagarían en dos plazos: el primero a comienzos del mes de enero y el segundo durante el mes de marzo.

El Al-Ahly rechaza el pago fraccionado

El Al-Ahly rechazó de forma tajante esta fórmula y reiteró su insistencia en recibir el valor completo de la operación en el momento de la firma de los contratos, sin ningún fraccionamiento ni aplazamiento en el pago.

Ante esta postura, uno de los responsables del Al-Ittihad solicitó un plazo adicional y definitivo para dar la respuesta final antes de que expire el plazo fijado por el Al-Ahly.

Imam Ashour está ligado al Al-Ahly mediante un contrato que se extiende hasta junio de 2028 y es uno de los pilares fundamentales del proyecto del equipo durante los próximos años.

El centrocampista, de 28 años, sigue atrayendo el interés de varios clubes, aunque la directiva del Al-Ahly parece decidida a retenerlo y no aceptará su salida a menos que reciba una oferta que satisfaga por completo sus exigencias económicas, encabezadas por la obtención del valor de la operación al contado en el momento de completar el fichaje.