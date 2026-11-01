«Si pierdes cuatro de cinco partidos, no es suficiente», dijo el austríaco tras la derrota por 2-0 ante el Brentford FC el sábado. «Ahora es el momento de cambiar cosas, de que yo cambie cosas, y eso es lo que vamos a hacer».

Glasner anunció que endurecerá su postura dentro del equipo. «Tengo la sensación de que quizá he cedido demasiado en algunos aspectos», afirmó. Ahora será él quien decida «qué queremos hacer y qué tenemos que hacer».

Después fue más tajante y responsabilizó sin rodeos a sus estrellas. «Si los jugadores se implican, creo que podemos darle la vuelta a la situación. Si no, llegará el sexto entrenador».

Glasner aludía así a su posible destitución si continúa la crisis deportiva y al hecho de que Forest ya ha cambiado de entrenador cinco veces desde su regreso a la máxima categoría en 2022. El técnico desvinculó por completo su situación personal de la del resto del equipo.

«Para mí no tiene consecuencias. Creo que se nota. Me voy a casa y desayuno con mi familia», dijo el técnico de 52 años.

«¡Cero concesiones!»: Glasner anuncia una postura más dura

Pero al austríaco no le faltan ganas, ni mucho menos, y tampoco da por fracasado el proyecto de Forest.

Es «la misma situación de m***, perdón por la palabra, que el año pasado», dijo Glasner. «Así que hay que cambiar cosas y reconstruir desde abajo hacia arriba. Lo tengo clarísimo y eso es lo que voy a hacer. Y sin concesiones. ¡Cero! ¡Cero! Y, si no funciona, me lo harán saber».

Será interesante ver cómo reciben las palabras del entrenador los responsables del club: el directivo Tom Cartledge y el propietario, el multimillonario griego Evangelos Marinakis. Y, por supuesto, los jugadores, que solo han conseguido una victoria en partido oficial en lo que va de temporada.

La lograron el 12 de septiembre ante el Aston Villa, por 2-0. Antes y después de ese partido sufrieron un total de seis derrotas: cinco en la liga y una en la eliminación de la Copa de la Liga. Glasner llegó a Forest en verano tras solo dos años en el Crystal Palace de Londres. Con el Palace había ganado la FA Cup, la Supercopa de Inglaterra y la UEFA Conference League. Antes había trabajado con mucho éxito en la Bundesliga, en el VfL Wolfsburgo y el Eintracht de Fráncfort.