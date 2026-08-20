Última oportunidad: ¿jugará Cristiano Ronaldo el partido entre Al Nassr y Al Riyadh?

Diversos informes de prensa han revelado los últimos detalles sobre la situación del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, de cara a su participación en el próximo partido ante el Al Riyadh en la Roshn League.

El Al Nassr visitará al Al Riyadh mañana viernes, en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de la capital saudí, en la segunda jornada de la Roshn League.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Ronaldo se ausentó de los entrenamientos colectivos que el Al Nassr realizó ayer miércoles como preparación para el encuentro, ya que se limitó a continuar con su programa de recuperación, junto a entrenamientos físicos específicos.

El periódico explicó que la estrella portuguesa sufrió una lesión en el músculo de la pelvis durante su participación en los entrenamientos de esta semana, aunque no volvió a resentirse de ella en los entrenamientos físicos que realizó ayer miércoles.

Ronaldo se someterá a pruebas médicas y físicas por parte del cuerpo médico, en el último entrenamiento del Al Nassr antes del partido ante el Al Riyadh, hoy jueves, con el fin de determinar su situación de cara a la participación en el encuentro.

Cabe recordar que el "Misil de Madeira" regresó a los entrenamientos del Al Nassr esta semana, tras una ausencia de un mes desde el final de su periplo con la selección de Portugal en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Debido a esta ausencia, Ronaldo no estuvo presente en los dos primeros partidos del club de la capital en la nueva temporada, concretamente en la victoria por 3-0 ante el Al Fateh, en la primera jornada de la Roshn League, y por 4-1 ante el Al Diriyah, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

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