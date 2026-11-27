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El Real Madrid ha anunciado la renovación del contrato de su jugador marroquí Brahim Díaz hasta 2031, lo que prolonga la relación entre ambas partes cuatro temporadas más. Es un paso que refleja el empeño del club español en conservar a su creador de juego, pese a sus escasos minutos en los últimos tiempos.

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El club anunció este viernes en un comunicado oficial: «El Real Madrid y Brahim Díaz han acordado la ampliación del contrato, que vinculará al jugador con el club hasta el 30 de junio de 2031».

El acuerdo amplía hasta 2031 el contrato anterior, que expiraba en el verano de 2027, e incluye una mejora salarial acorde con el nuevo vínculo, según informó el diario español «AS».

Las negociaciones ya estaban muy avanzadas desde el pasado mes de junio, cuando el periódico desveló que ambas partes estaban cerca de alcanzar un acuerdo. Después se cerraron los últimos detalles y la renovación se hizo oficial.

Las conversaciones no tuvieron complicaciones dignas de mención, ante el deseo compartido de la directiva del Real Madrid y del jugador de prolongar su relación a largo plazo. El club ve en Brahim Díaz una de las piezas en las que puede confiar en el futuro, mientras que el jugador sigue aferrado a su sueño de triunfar con la camiseta blanca.

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Díaz es el cuarto jugador del Real Madrid que renueva con el club en los últimos diez días, después de Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Thibaut Courtois.

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Brahim llegó al Real Madrid con 19 años, procedente del Manchester City, en enero de 2019, a cambio de 15 millones de euros más otros cinco millones en variables ligadas al rendimiento. Todo ello pese a que su contrato con el club inglés expiraba en junio de ese mismo año.

El Manchester City quería retener al joven jugador, que empezaba a ganar peso en los planes de su entonces entrenador, Pep Guardiola, al mismo tiempo que despuntaba su compañero y amigo Phil Foden. Sin embargo, la irrupción del Real Madrid en las negociaciones cambió el rumbo de la operación.

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El club español no esperó a que terminara el contrato de Brahim con el City para ficharlo gratis, sino que decidió moverse pronto y cerrar la operación en enero de 2019. Según el informe, se trata del último fichaje invernal que ha realizado el Real Madrid hasta la fecha.

Desde que se marchó a Inglaterra siendo un niño, procedente de su Málaga natal, el sueño de Brahim era volver a España y escribir una historia de éxito en el Real Madrid. Ese sueño no ha cambiado, pese a las ofertas que le llegaron en los últimos meses de clubes con un gran potencial económico y proyectos deportivos atractivos, que no lograron convencerle de abandonar el club blanco.

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La etapa en el Milan forjó a una estrella más madura

Antes de regresar al Real Madrid, Brahim vivió una exitosa cesión en el Milan, que se prolongó durante tres temporadas después de que se ampliara al término de la primera.

Aunque el club italiano quiso en repetidas ocasiones quedarse con el jugador en propiedad, el Real Madrid se mantuvo firme y rechazó incluir una cláusula que permitiera al Milan comprarlo. Se limitó a aceptar la cesión sin opción de compra.

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Durante su etapa en el conjunto rossonero, Brahim lució el dorsal 10, se convirtió en una de las piezas influyentes del equipo y contribuyó a la conquista de la Serie A en 2022. Además, formó parte del camino del equipo hasta las semifinales de la Liga de Campeones en 2023.

El jugador disputó 124 partidos con la camiseta del Milan, una etapa que le ayudó a evolucionar y a sumar experiencia, antes de volver al Real Madrid en 2023 tras firmar un nuevo contrato con el club blanco, el mismo que ahora se ha ampliado hasta 2031.

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Entonces, Brahim tenía que convencer al técnico italiano Carlo Ancelotti de que podía tener un papel relevante en el equipo. Pese a entrar tarde en los planes del entrenador esa temporada, el jugador supo aprovechar las oportunidades que tuvo y llevó a Ancelotti a reconocer que merecía más espacio en el once.

Con la evolución de su nivel, creció su peso en el Real Madrid y se convirtió también en una de las caras más destacadas por las que apuesta Adidas, con un importante contrato de patrocinio.

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Marruecos le otorga un papel de líder

En el plano internacional, Brahim Díaz eligió representar a la selección de Marruecos después de no recibir, según el informe, nuevas llamadas de la selección española para convencerle de vestir su camiseta.

La selección de los «Leones del Atlas» le otorgó un lugar destacado y un papel de líder, de modo que se ha convertido en una de las caras principales del proyecto marroquí y luce el dorsal 10.

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Brahim brilló especialmente en el último Mundial, en el que repartió cuatro asistencias, una faceta en la que solo le superó Michael Olise. Además, fue el máximo goleador de la Copa de África con cinco goles, en un torneo cuyas repercusiones legales aún continúan.

Números destacados pese a los pocos minutos

En el Real Madrid, en cambio, Brahim afronta el reto de conseguir más minutos, ya que hasta ahora solo ha disputado 258, según las cifras recogidas en el informe.

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Pese a su escasa participación, el jugador sigue ofreciendo un rendimiento notable cada vez que tiene una oportunidad. El último ejemplo fue ante el PSV Eindhoven: entró en el minuto 80 y, apenas cuatro minutos después, dio un gol a Kylian Mbappé con un preciso pase al espacio que dejó al delantero francés ante una ocasión ideal para marcar.

Sus números en la Liga de Campeones reflejan su impacto ofensivo: es el máximo asistente del Real Madrid en el torneo esta temporada, con cuatro pases de gol, empatado con Arda Güler, aunque este último ha disputado bastantes más minutos.

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En el equipo, solo superan a Brahim en número de asistencias Güler, con nueve, y Mbappé y Jude Bellingham, con cinco cada uno, mientras que el marroquí presenta el mejor promedio entre ellos, con una asistencia cada 64,5 minutos.

Brahim intenta gestionar la falta de oportunidades con calma y aprovecha cada minuto que recibe para recuperar el papel que solía desempeñar en el equipo, sin dejar de trabajar ni perder las ganas de demostrar su valía.

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El jugador sigue fiel a su filosofía de «hacer fácil lo difícil», la frase que repite al celebrar sus goles, después de haberse convertido en una de las grandes estrellas de la selección de Marruecos y en una pieza influyente en el Real Madrid.