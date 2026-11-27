El Real Madrid ha anunciado la renovación del contrato de su jugador marroquí Brahim Díaz hasta 2031, lo que prolonga la relación entre ambas partes cuatro temporadas más. Es un paso que refleja el empeño del club español en conservar a su creador de juego, pese a sus escasos minutos en los últimos tiempos.
El club anunció este viernes en un comunicado oficial: «El Real Madrid y Brahim Díaz han acordado la ampliación del contrato, que vinculará al jugador con el club hasta el 30 de junio de 2031».
El acuerdo amplía hasta 2031 el contrato anterior, que expiraba en el verano de 2027, e incluye una mejora salarial acorde con el nuevo vínculo, según informó el diario español «AS».
Las negociaciones ya estaban muy avanzadas desde el pasado mes de junio, cuando el periódico desveló que ambas partes estaban cerca de alcanzar un acuerdo. Después se cerraron los últimos detalles y la renovación se hizo oficial.
Las conversaciones no tuvieron complicaciones dignas de mención, ante el deseo compartido de la directiva del Real Madrid y del jugador de prolongar su relación a largo plazo. El club ve en Brahim Díaz una de las piezas en las que puede confiar en el futuro, mientras que el jugador sigue aferrado a su sueño de triunfar con la camiseta blanca.
Díaz es el cuarto jugador del Real Madrid que renueva con el club en los últimos diez días, después de Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Thibaut Courtois.
Brahim llegó al Real Madrid con 19 años, procedente del Manchester City, en enero de 2019, a cambio de 15 millones de euros más otros cinco millones en variables ligadas al rendimiento. Todo ello pese a que su contrato con el club inglés expiraba en junio de ese mismo año.
El Manchester City quería retener al joven jugador, que empezaba a ganar peso en los planes de su entonces entrenador, Pep Guardiola, al mismo tiempo que despuntaba su compañero y amigo Phil Foden. Sin embargo, la irrupción del Real Madrid en las negociaciones cambió el rumbo de la operación.
El club español no esperó a que terminara el contrato de Brahim con el City para ficharlo gratis, sino que decidió moverse pronto y cerrar la operación en enero de 2019. Según el informe, se trata del último fichaje invernal que ha realizado el Real Madrid hasta la fecha.
Desde que se marchó a Inglaterra siendo un niño, procedente de su Málaga natal, el sueño de Brahim era volver a España y escribir una historia de éxito en el Real Madrid. Ese sueño no ha cambiado, pese a las ofertas que le llegaron en los últimos meses de clubes con un gran potencial económico y proyectos deportivos atractivos, que no lograron convencerle de abandonar el club blanco.
La etapa en el Milan forjó a una estrella más madura
Antes de regresar al Real Madrid, Brahim vivió una exitosa cesión en el Milan, que se prolongó durante tres temporadas después de que se ampliara al término de la primera.
Aunque el club italiano quiso en repetidas ocasiones quedarse con el jugador en propiedad, el Real Madrid se mantuvo firme y rechazó incluir una cláusula que permitiera al Milan comprarlo. Se limitó a aceptar la cesión sin opción de compra.
Durante su etapa en el conjunto rossonero, Brahim lució el dorsal 10, se convirtió en una de las piezas influyentes del equipo y contribuyó a la conquista de la Serie A en 2022. Además, formó parte del camino del equipo hasta las semifinales de la Liga de Campeones en 2023.
El jugador disputó 124 partidos con la camiseta del Milan, una etapa que le ayudó a evolucionar y a sumar experiencia, antes de volver al Real Madrid en 2023 tras firmar un nuevo contrato con el club blanco, el mismo que ahora se ha ampliado hasta 2031.
Entonces, Brahim tenía que convencer al técnico italiano Carlo Ancelotti de que podía tener un papel relevante en el equipo. Pese a entrar tarde en los planes del entrenador esa temporada, el jugador supo aprovechar las oportunidades que tuvo y llevó a Ancelotti a reconocer que merecía más espacio en el once.
Con la evolución de su nivel, creció su peso en el Real Madrid y se convirtió también en una de las caras más destacadas por las que apuesta Adidas, con un importante contrato de patrocinio.
Marruecos le otorga un papel de líder
En el plano internacional, Brahim Díaz eligió representar a la selección de Marruecos después de no recibir, según el informe, nuevas llamadas de la selección española para convencerle de vestir su camiseta.
La selección de los «Leones del Atlas» le otorgó un lugar destacado y un papel de líder, de modo que se ha convertido en una de las caras principales del proyecto marroquí y luce el dorsal 10.
Brahim brilló especialmente en el último Mundial, en el que repartió cuatro asistencias, una faceta en la que solo le superó Michael Olise. Además, fue el máximo goleador de la Copa de África con cinco goles, en un torneo cuyas repercusiones legales aún continúan.
Números destacados pese a los pocos minutos
En el Real Madrid, en cambio, Brahim afronta el reto de conseguir más minutos, ya que hasta ahora solo ha disputado 258, según las cifras recogidas en el informe.
Pese a su escasa participación, el jugador sigue ofreciendo un rendimiento notable cada vez que tiene una oportunidad. El último ejemplo fue ante el PSV Eindhoven: entró en el minuto 80 y, apenas cuatro minutos después, dio un gol a Kylian Mbappé con un preciso pase al espacio que dejó al delantero francés ante una ocasión ideal para marcar.
Sus números en la Liga de Campeones reflejan su impacto ofensivo: es el máximo asistente del Real Madrid en el torneo esta temporada, con cuatro pases de gol, empatado con Arda Güler, aunque este último ha disputado bastantes más minutos.
En el equipo, solo superan a Brahim en número de asistencias Güler, con nueve, y Mbappé y Jude Bellingham, con cinco cada uno, mientras que el marroquí presenta el mejor promedio entre ellos, con una asistencia cada 64,5 minutos.
Brahim intenta gestionar la falta de oportunidades con calma y aprovecha cada minuto que recibe para recuperar el papel que solía desempeñar en el equipo, sin dejar de trabajar ni perder las ganas de demostrar su valía.
El jugador sigue fiel a su filosofía de «hacer fácil lo difícil», la frase que repite al celebrar sus goles, después de haberse convertido en una de las grandes estrellas de la selección de Marruecos y en una pieza influyente en el Real Madrid.
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Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.
Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.
A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.
Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.
El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.
Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.
Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.
En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.
A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:
– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva
También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.
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