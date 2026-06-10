La Federación Inglesa de Fútbol ha anunciado el aplazamiento del amistoso entre Inglaterra y Costa Rica, previsto a las 23:00 (hora de La Meca), tras la tormenta que inundó el campo en Orlando.

Por ahora no hay nueva hora de inicio, y se informa que los jugadores ingleses aún no han llegado al estadio, que albergará el último amistoso de los «Tres Leones» antes del Mundial.

La escena recuerda al amistoso Arabia Saudí-Ecuador, suspendido dos horas por tormenta eléctrica, lo que anticipa riesgos para el Mundial 2026.

Inglaterra cierra así su preparación en el grupo D, donde compartirá escenario con Croacia, Ghana y Panamá.

Según el diario «The Sun», las lluvias no cesan y se esperan al menos 60 minutos más de tormenta, lo que dificulta el trabajo de los equipos de mantenimiento.

Un periodista en Orlando afirmó haber escuchado «el trueno más fuerte de su vida» y, debido a las estrictas normas de seguridad, tuvo que refugiarse en una tienda cercana al estadio.

De seguir las precipitaciones, el encuentro podría aplazarse de nuevo, aunque la apertura de claros en el cielo alimenta el optimismo. La decisión final de los organizadores se conocerá en las próximas horas.