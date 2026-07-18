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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Última hora sobre la postura de Oliisi respecto a su fichaje por el Real Madrid

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M. Olise
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¿Qué es?

El francés Michael Oliessi ha informado al Bayern de Múnich de que no quiere marcharse este verano, lo que frustra los planes del Real Madrid.

Según Sky Alemania, el jugador de 24 años ha confirmado al club su deseo de quedarse, desmintiendo los rumores franceses que lo situaban en Madrid.

Ni el jugador ni sus agentes han mostrado deseo de abandonar el Allianz Arena, pese a las ofertas madridistas.

Su contrato con el Bayern vence en 2029, lo que refuerza la postura del club para rechazar cualquier oferta, ya que la directiva ha aclarado que no piensa vender a sus estrellas.

El Bayern, para premiar su lealtad, le ofrecerá una mejora salarial que lo colocará entre los tres mejor pagados del plantel, con el fin de cerrar cualquier puerta a futuros intentos del Madrid.

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Aunque el Bayern sabe que el Madrid puede ser una opción futura para Oulissi, prefiere mejorar sus condiciones y afianzarlo en el equipo para asegurarse su continuidad.

Oulissi es el principal objetivo de Florentino Pérez para reforzar la defensa del Real Madrid, pero la situación actual complica sus planes.

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