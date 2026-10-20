Se confirmaron las dudas sobre el español Rodri, centrocampista del Barcelona, después de que Hansi Flick, técnico del conjunto catalán, lo dejara fuera de la alineación del esperado partido ante el Paris Saint-Germain, que se disputa esta noche del martes en el gran duelo de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, mientras que Luis Enrique, entrenador del equipo parisino, dio la sorpresa con su once.

Informaciones de prensa habían señalado horas antes que Rodri sufre fatiga física, y que Flick prefiere dar descanso al jugador español campeón del mundo dejándolo en el banquillo.

Por su parte, el diario catalán "Sport" indicó que la presencia de Rodri en el banquillo no se debe a una lesión grave, sino que el técnico alemán quiso preparar al jugador para el Clásico, previsto el próximo domingo en LaLiga.

Flick apuesta por Marc Bernal en el centro del campo para suplir la ausencia de Rodri, teniendo en cuenta que el conjunto catalán también sufre las bajas de Eric García y Jules Koundé.

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El joven egipcio Hamza Abdelkarim se sienta en el banquillo del Barça en el partido de hoy.

La alineación del Barcelona fue la siguiente:

Portería: Joan García.

Defensa: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Centro del campo: Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Delantera: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

En el otro bando, Enrique rompió los pronósticos al optar por Lucas Hernández en el lateral izquierdo, quien tendrá que frenar el peligro de Lamine Yamal, dejando de lado a Lucas Beraldo y a Zaïre-Emery.

El Paris Saint-Germain afronta el partido de hoy con la ausencia de su estrella Nuno Mendes, un desafío al que se enfrenta el técnico español.

Asimismo, Enrique mantuvo en el banquillo a Ferran Torres, exjugador del Barcelona.

La alineación del Paris Saint-Germain fue la siguiente:

Portería: Safonov.

Defensa: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Hernández.

Centro del campo: Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves.

Delantera: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia.