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Loai Mohamed

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Última hora: nuevo comunicado oficial del TAS sobre el caso de Marruecos y Senegal

Senegal vs Marruecos
Senegal
Marruecos
Copa Africana de Naciones
Senegal
Marruecos

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció la fecha de la audiencia relativa al litigio sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025, para dirimir la identidad del campeón entre Marruecos y Senegal.

El tribunal confirmó, en un comunicado oficial emitido este viernes, que la vista del caso se celebrará el próximo 8 de octubre en su sede de la ciudad suiza de Lausana, tras haberse registrado el recurso presentado por la Federación Senegalesa el pasado 25 de marzo.

Más detalles en breve.

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