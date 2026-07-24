El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció la fecha de la audiencia relativa al litigio sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025, para dirimir la identidad del campeón entre Marruecos y Senegal.

El tribunal confirmó, en un comunicado oficial emitido este viernes, que la vista del caso se celebrará el próximo 8 de octubre en su sede de la ciudad suiza de Lausana, tras haberse registrado el recurso presentado por la Federación Senegalesa el pasado 25 de marzo.

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