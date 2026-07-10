La estrella senegalesa Sadio Mané, de 34 años, ha anunciado su retirada de la selección tras la eliminación de los «Leones de la Teranga» en el Mundial 2026.

El jugador, de 34 años, lo comunicó al periódico senegalés «Le Quotidien», donde confirmó que su participación en el Mundial 2026 fue la última con la selección tras caer en octavos contra Bélgica por 3-2 en la prórroga.

A nivel de clubes, seguirá en el Al-Nassr hasta 2027.

Un emotivo mensaje de despedida

En su despedida, Mané aseguró haber dado todo por su país.

Como recoge «L’Équipe», declaró: «Lo he sacrificado todo por esta bandera. He dado lo mejor de mí y siempre he luchado por nuestra patria».

Y añadió: «Vuestro apoyo constante ha sido el verdadero motor de todos mis éxitos».

Un nuevo papel

El excapitán confirmó que no se alejará del fútbol senegalés y desea seguir ayudando a la selección desde otro rol.

«Mañana, estaré encantado de poner mi experiencia al servicio de la patria, ya sea dentro del cuerpo técnico, en el banquillo o en las instituciones deportivas», afirmó.

Más de una década con la camiseta de Senegal

Mané debutó con Senegal en 2012, jugó 130 partidos y se convirtió en una de sus mayores leyendas.

Fue clave en la conquista de la Copa Africana 2021 y en la final de 2025, aunque la CAF otorgó ese título a Marruecos a la espera del fallo del TAS.

Además, mostró un liderazgo claro: en la última final contra Marruecos animó a sus compañeros a volver al campo tras un incidente.