La Premier League anunció que un tribunal independiente declaró culpable al Manchester City de cometer todas las infracciones relacionadas con la violación de las normas financieras de la competición a lo largo de 9 temporadas, entre 2009/2010 y 2017/2018, además de hallarlo culpable de tres de cuatro cargos relacionados con la falta de cooperación con la investigación de la liga.

Con ello, la liga confirmó las informaciones que habían publicado los periódicos británicos dos días antes, lo que provocó un gran revuelo en el ámbito deportivo del país.

Según un comunicado oficial publicado por la Premier League en su página web este martes, el tribunal independiente concluyó que el Manchester City suscribió durante ese periodo contratos comerciales «ficticios» con varios de sus socios, que no reflejaban los acuerdos reales entre las partes, con el objetivo de inflar de forma artificial los ingresos del club y reducir sus costes, y que además se apoyó en otros acuerdos similares.

Según el tribunal independiente, el club presentó cuentas financieras inexactas y ocultó la situación real de sus finanzas a los auditores y a los organismos reguladores del fútbol, y además infringió considerablemente los límites de gasto impuestos por la Premier League y por la Unión de Federaciones de Fútbol de Europa (UEFA).

Una diferencia de 900 millones de libras esterlinas

El tribunal aclaró que el Manchester City suscribió una serie de operaciones comerciales ficticias con patrocinadores durante el periodo investigado, dentro de un plan para financiar al club de forma no declarada, ya que las empresas implicadas pagaban solo una parte del valor de los contratos de patrocinio, mientras que la parte restante era financiada por el «Abu Dhabi United Group for Development and Investment» (ADUG), propietario del club.

Asimismo, según el tribunal, se suscribieron otros acuerdos financiados por la misma entidad, con el objetivo de registrar unos gastos operativos inferiores a los desembolsos reales asumidos por el club, además de un acuerdo que el tribunal calificó de «ficticio» con la empresa Fordham, que adquirió los derechos de imagen de los jugadores del club, y cuya financiación también corrió a cargo de ADUG.

El tribunal concluyó que el objetivo de estos acuerdos era inflar los ingresos del Manchester City y reducir sus costes en más de 900 millones de libras esterlinas durante el periodo en cuestión, lo que le permitía aparentar que cumplía con las normas financieras.

En base a ello, el tribunal consideró que el club presentó cuentas que no reflejaban la realidad de sus ingresos y gastos, y ocultó su verdadera situación financiera a los auditores y a los organismos reguladores, subrayando que la conducta del Manchester City evidenció claramente una «intención de burlar las normas de la Premier League».

Infracción de las normas de la Premier League y de la UEFA

El tribunal señaló que el Manchester City no informó con exactitud de sus ingresos y gastos a efectos de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League, así como de las normas de licencias de clubes y de juego limpio financiero de la Unión de Federaciones de Fútbol de Europa.

Según la resolución, si todos los acuerdos pertinentes se hubieran registrado con exactitud en las cuentas del club, el Manchester City habría infringido los límites de gasto de la Premier League y de la UEFA por una diferencia muy considerable.

El Manchester City, acusado de obstruir la investigación

Las infracciones que se probaron contra el Manchester City no se limitaron al periodo financiero investigado, ya que el tribunal determinó que el club cometió varias infracciones relacionadas con sus deberes de cooperación y buena fe durante la investigación que la liga llevó a cabo a lo largo de 4 años.

El tribunal concluyó que el Manchester City «desplegó esfuerzos coordinados para detener y hacer fracasar la investigación de la liga», y se probaron 3 de los 4 cargos en este apartado.

El presidente de la liga: el caso del Manchester City es el más importante de la historia

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, declaró: «La resolución principal establece los hechos relativos a lo que ocurrió en el Manchester City durante este periodo, y aclara cómo el club infringió las normas de la liga de forma sistemática durante casi una década entera».

Y añadió: «Esta resolución confirma la validez de la decisión de la Premier League de proseguir el caso contra el Manchester City. Y a pesar de que el procedimiento hasta ahora ha sido largo y difícil, la liga se ha mantenido decidida a establecer los hechos de forma independiente».

Y prosiguió: «Una de las responsabilidades fundamentales de la Premier League es garantizar la aplicación de las normas que los propios clubes han aprobado, para proteger la integridad de la competición. Es imprescindible que la competición siga siendo justa y competitiva para todos los clubes y aficionados, y asumimos este papel con la máxima seriedad».

Masters describió el caso y la resolución como «los más importantes en la historia de la Premier League», pero recalcó que algunos aspectos del caso aún necesitan resolverse, en primer lugar la sanción que se impondrá al Manchester City.

La sanción no se ha determinado y el Manchester City tiene derecho a apelar

La Premier League también confirmó que probar las infracciones no significa que la sanción se haya decidido, ya que la cuestión de las sanciones se examinará en una sesión aparte ante el tribunal independiente.

La sesión para determinar la sanción seguirá siendo privada y confidencial, conforme a las normas de la liga, hasta que se autorice la publicación de sus resultados.

El Manchester City también tiene derecho a apelar la resolución del tribunal independiente, y la liga fijó el viernes 2 de octubre como fecha límite para ejercer este derecho.

La liga publicó una versión revisada de la resolución principal del tribunal, al tiempo que aseguró que se compromete a publicar los anexos adicionales de la resolución tan pronto como el procedimiento lo permita.

La Premier League espera concluir todo el proceso, incluida cualquier apelación y la publicación de las resoluciones pertinentes, lo antes posible.



