La Federación Alemana de Fútbol anunció este viernes el nombramiento de Jürgen Klopp como nuevo director técnico de la selección de Alemania, iniciando su etapa como sucesor de Julian Nagelsmann, quien abandonó su cargo tras el fracaso en el Mundial 2026.

La Federación Alemana reveló, en un comunicado oficial, que Klopp, de 59 años, firmó un contrato que se extiende hasta el final del Mundial 2030, y comenzará sus funciones el próximo 15 de agosto.

Klopp había recibido la luz verde para dirigir a la selección alemana después de que el consejo de la asamblea general de la Federación ratificara su nombramiento, siendo este el último paso previo al anuncio oficial.

Klopp rechazó numerosas ofertas para dirigir desde su salida del Liverpool en 2024, antes de regresar al banquillo por la vía de las selecciones por primera vez en su carrera.

La salida de Nagelsmann se produjo tras la eliminación de la selección alemana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, después de perder ante Paraguay en los penaltis (5-4), al haber terminado el partido en empate; una eliminación que se consideró alejada de los objetivos que la Federación se había marcado antes del torneo.

Nagelsmann había asumido la dirección de la selección de Alemania en septiembre de 2023 como sucesor de Hansi Flick, antes de que su contrato, que se extendía hasta 2028, fuera rescindido de común acuerdo con la Federación.

El hombre de Guardiola, en el cuerpo técnico de Klopp

El cuerpo técnico ayudante de Klopp incluirá a Peter Krawietz, Pep Lijnders y Sven Bender.

Krawietz y Lijnders se cuentan entre los ayudantes más cercanos de Klopp durante muchos años, y con él lograron numerosos éxitos en el Liverpool, entre los más destacados la conquista de la Liga de Campeones de Europa en 2019 y la Premier League en 2020.

El neerlandés Lijnders (43 años) ocupaba recientemente el puesto de entrenador ayudante del español Pep Guardiola en el Manchester City, mientras que Krawietz (54 años) se incorpora a la Federación Alemana procedente del grupo "Red Bull", después de haber trabajado también con Klopp en el Mainz y el Borussia Dortmund.

Sven Bender (37 años) regresa a la Federación Alemana tras experiencias como entrenador con el Borussia Dortmund y el Unterhaching, además de haber sido entrenador ayudante de las selecciones alemanas sub-16 y sub-17 entre 2022 y 2024, junto a su trayectoria internacional como jugador, que incluyó su participación en siete partidos con la selección absoluta.

Klopp: la selección alemana nos une más que cualquier otra cosa

Klopp declaró tras firmar el contrato: "La selección nacional es capaz de unir a los alemanes como no lo hace ninguna otra cosa, y eso es lo que hace que esta misión sea tan especial para mí".

Y añadió: "Estoy agradecido por todo lo que he vivido y aprendido durante el último año y medio con Red Bull, y les agradezco también el espíritu de colaboración y apertura que hizo posible este acuerdo".

Prosiguió: "Ahora afronto con ilusión esta misión especial en el fútbol alemán, y trabajaremos juntos con humildad y paciencia para construir una selección que luche los unos por los otros, que disfrute del fútbol y que merezca el apoyo de la afición alemana con plena convicción".

La Federación Alemana: fue nuestra primera opción sin dudarlo

Por su parte, el presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf, afirmó que Klopp fue el primer candidato desde el principio, y dijo: "Jürgen Klopp encarna la pasión, la credibilidad y la capacidad de inspirar a los demás, y por ello fue nuestra primera opción sin ninguna duda tras la dimisión de Julian Nagelsmann".

Y agregó: "Agradezco a todos los que han contribuido a alcanzar este acuerdo, y en primer lugar a Oliver Mintzlaff por las negociaciones constructivas y su espíritu colaborador, así como a Aki Watzke por su gran apoyo".

En cuanto a Hans-Joachim Watzke, primer vicepresidente de la Federación, dijo: "Jürgen es para mí uno de los mejores entrenadores del mundo, ya que desarrolla a sus jugadores y sabe liderar a las personas y unirlas, y eso es exactamente lo que necesita la selección alemana".

Por su parte, el director deportivo de la Federación Alemana, Rudi Völler, dijo: "Jürgen Klopp ha demostrado, a lo largo de muchos años, su capacidad para desarrollar a los jugadores jóvenes y lograr resultados bajo presión, además de que posee una personalidad de liderazgo capaz de motivar a los jugadores y a la afición, y estoy entusiasmado por trabajar con él".

Uno de los entrenadores alemanes más destacados

Klopp es considerado uno de los entrenadores más destacados de la historia del fútbol alemán moderno, después de haber logrado grandes éxitos con el Borussia Dortmund, al que llevó a ganar dos títulos de la Bundesliga en 2011 y 2012, además de la Copa de Alemania en 2012.

El técnico alemán también forjó una época especial con el Liverpool inglés, ya que lo condujo a la conquista del título de la Liga de Campeones de Europa en 2019, antes de devolver al equipo al podio de la Premier League en 2020, poniendo fin a una espera de 3 décadas.

Klopp disputará su primera concentración internacional con la selección alemana a finales de septiembre y principios de octubre, cuando dispute 4 encuentros internacionales, que comienzan con el enfrentamiento ante los Países Bajos en Ámsterdam el 24 de septiembre, para después recibir a la selección de Grecia en Augsburgo el 27 de septiembre, antes de enfrentarse a Serbia en Múnich el 1 de octubre, y cerrar la concentración con el encuentro ante Grecia en Salónica el 4 de octubre.

La Federación Alemana espera que Klopp lidere el proyecto de reconstrucción de la selección y la recuperación de su posición en el panorama internacional, de cara a los próximos compromisos, y en primer lugar el Mundial 2030.