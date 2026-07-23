El FC Barcelona anunció oficialmente este jueves la incorporación del alemán Karim Adeyemi a sus filas, procedente del Borussia Dortmund, para reforzar al conjunto catalán en la próxima etapa.

El Barcelona señaló a través de su página oficial que alcanzó un acuerdo con el Borussia Dortmund por el traspaso del delantero Karim Adeyemi, quien firmó un contrato con el club catalán hasta el año 2031.

Adeyemi se considera el segundo fichaje del Barcelona en el actual mercado de fichajes de verano, después del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle.

De este modo, Adeyemi tendrá de nuevo la oportunidad de reencontrarse con el director técnico del Barça, Hansi Flick, quien le dio la oportunidad de debutar con la selección alemana cuando dirigía a la Mannschaft.

Adeyemi nació en Múnich el 18 de enero de 2002, hijo de padre nigeriano y madre rumana, y aporta al equipo del Barcelona un estilo ofensivo apasionante y versátil.

A lo largo de su carrera futbolística, Adeyemi ha demostrado su capacidad para jugar en las bandas y también en la punta del ataque, combinando una velocidad extraordinaria con una potente pierna izquierda, según lo indicado por la página oficial del Barça.

Estas cualidades lo convierten en otra opción valiosa para Flick, que lo conoce bien, pues cuando Adeyemi jugaba en el Red Bull Salzburgo, su primer club profesional, el actual entrenador del Barcelona le dio la oportunidad de debutar con la selección alemana.

Aquello fue hace casi cinco años, y ahora ambos vuelven a coincidir en circunstancias completamente distintas, pues durante este periodo Adeyemi pasó las últimas cuatro temporadas con el Borussia Dortmund, donde brilló tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones de Europa.







