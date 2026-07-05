Última hora: el aplazamiento del partido entre Inglaterra y México complica los cálculos para el Mundial

Las horas previas al esperado Inglaterra-México en los octavos de final del Mundial 2026 se llenaron de incertidumbre cuando la lluvia obligó a aplazar el inicio. La decisión decepcionó a los miles de espectadores en el estadio Azteca y a los millones que seguían el encuentro.

Las tormentas eléctricas sobre Ciudad de México obligaron a posponer el inicio una hora, por la seguridad de jugadores y aficionados.

Con la tormenta, los aficionados buscaron refugio en el estadio, y a la prensa se le ordenó permanecer en el centro de prensa por la alerta meteorológica amarilla.

La selección inglesa llegó a la hora prevista, lo que alimentó la esperanza de jugar a tiempo, pero el deterioro meteorológico previo al inicio disipó ese optimismo.

La detección de rayos cerca del estadio Azteca confirmó el aplazamiento: se jugará a las 04:00 (hora de Arabia Saudí) en lugar de a las 03:00. Los aficionados abuchearon la decisión.

El retraso afectó también a los millones de aficionados en Inglaterra que esperaban ver el partido desde casa o en bares.

Los meteorólogos ya habían alertado desde el viernes sobre la posibilidad de tormentas eléctricas en la capital mexicana, por lo que muchos aficionados se prepararon para una noche más larga de lo esperado.

Para ello, el Gobierno británico autorizó a los bares a permanecer abiertos hasta la madrugada del lunes.