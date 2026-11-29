Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

¿La roja a Joshua Kimmich? Puede pasar. ¿El discreto 0-0 ante el HSV? «¡Sobresaliente!». Las sorprendentes declaraciones de Uli Hoeneß del domingo persiguen un objetivo: unidad, calma y paz.

El Bayern de Múnich vive días realmente convulsos. Por un lado está su increíble mala suerte con las lesiones, que, tras afectar a Harry Kane, Ismael Saibari (ambos con rotura de la sindesmosis), Jamal Musiala (rotura de fibras) y Manuel Neuer (lesión en un tendón), ahora también se ha cebado con Konrad Laimer.

El incansable austríaco se ha sumado a la lista de bajas de larga duración tras sufrir el sábado ante el HSV una «lesión por luxación de un tendón en el tobillo derecho», lo que agrava aún más los problemas de efectivos de Vincent Kompany.

También por eso Uli Hoeneß quiso elogiar a los jugadores del Bayern que seguían disponibles, pese a que en el partido ante el HSV tampoco pudieron contar con Michael Olise, Serge Gnabry y Alphonso Davies, y pese al discreto 0-0 en Hamburgo .

Anuncios Anuncios

«Felicito al equipo. He visto una actuación sobresaliente en cuanto a lucha, sobre todo jugando con uno menos. No hay que olvidar que, tras la baja de Konrad Laimer, tuvimos que jugar sin nueve jugadores importantes», recalcó Hoeneß.

Related Topics

Uli Hoeneß se muestra indulgente con Joshua Kimmich

Y, en lugar de arremeter contra el vicecapitán Kimmich, que había sido tan crítico entre semana, por su expulsión «totalmente imperdonable» (según el propio Kimmich) por una agresión poco antes del descanso, el hombre fuerte del club se mostró indulgente. «Todo el mundo puede cometer un error alguna vez y con eso el asunto queda zanjado», dijo Hoeneß sobre el incidente protagonizado por Kimmich el sábado.

El propio jugador, de 31 años, había mostrado poca indulgencia con la directiva entre semana: tras la derrota del Bayern por 1-2 ante el Lille en la Liga de Campeones, la criticó duramente por el caso de Jamal Musiala. El comportamiento público de los dirigentes del Bayern hacia Musiala «no era propio del Bayern», afirmó.

Anuncios

El propio Hoeneß había abierto por primera vez, a principios de noviembre, el debate sobre el elevadísimo salario del talentoso y castigado atacante , que actualmente no podría justificar con su rendimiento, con una polémica intervención en Bayerischer Rundfunk . Después, Karl-Heinz Rummenigge endureció considerablemente el tono el viernes, con motivo del 1-1 del Bayern ante el 1. FC Colonia.

«Es sabido que tiene un problema de salud. Y es sabido que tiene un contrato que incluye cantidades muy elevadas», dijo Rummenigge en referencia a la disfunción neurológica diagnosticada a Musiala en abril de 2025 , que le provoca breves episodios de ausencia. «Lo que sabemos hace temer, por desgracia, que le resulte difícil volver al nivel que tantas veces ha mostrado aquí, en este estadio».

Anuncios

Por eso habría que «hablar con el jugador, con la familia y, sobre todo, con la agencia, porque entonces, con todos los respetos, esas cantidades ya no son asumibles», prosiguió Rummenigge, a quien incluso le preguntaron por una posible venta de Musiala. «No me imagino que Jamal quiera dejar el club ni que ningún otro club lo compre en estas circunstancias», respondió.

Las declaraciones de Rummenigge habían agravado tanto la situación en torno al estado de Musiala y su contrato que los representantes del jugador acudieron el pasado martes a una reunión para hacer las paces en la Säbener Straße. Al día siguiente, Kimmich cargó contra la conducta de los dirigentes del club, aunque al parecer apuntó especialmente a Rummenigge.

Anuncios

Sus declaraciones habían sido «absolutamente inaceptables»: «Nunca debe permitirse que esto se haga a costa de un jugador». Según kicker , las palabras de Kimmich no molestaron en absoluto a Hoeneß, pues, como capitán, «por supuesto» que puede salir en defensa del equipo. Sin embargo, todo apunta a que el centrocampista no podrá jugar con el Bayern en la Bundesliga hasta finales de año y tendrá que cumplir una sanción de tres partidos.

Getty Images

Uli Hoeneß advierte a los rivales del Bayern

Mientras tanto, todo apunta a que el Bayern podrá contar al menos con Serge Gnabry, Alphonso Davies y Michael Olise para el tramo final del año. Gnabry y Davies volvieron a entrenarse con el equipo el viernes tras superar sus lesiones musculares. Olise, que sufrió una dolorosa contusión en el pie ante el 1. FC Colonia, debería regresar a la convocatoria el próximo martes, contra el Hertha BSC en la Copa de Alemania, o el viernes siguiente, ante el SC Paderborn en la liga.

Anuncios

El objetivo ahora en la Säbener Straße es limitar los daños y salir lo mejor parado posible de los próximos compromisos en la Bundesliga y en la fase de liga de la Champions League, para volver a la carga en el nuevo año con los jugadores recuperados y fuerzas renovadas. En la Bundesliga, la distancia con el líder, el Borussia Dortmund, puede aumentar a cuatro puntos el domingo por la noche. En la máxima competición europea, el Bayern está a dos puntos de la octava plaza, que da acceso directo a octavos de final.

«Confío mucho en que salgamos reforzados de esta racha de mala suerte. Entonces, algunos tendrán que prepararse», advirtió Hoeneß a los rivales que pudieran haberse hecho ilusiones ante los problemas del Bayern.