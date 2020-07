UE Cornellà, Badajoz y Peña Deportiva avanzan en el Playoff camino de Segunda División A

Los catalanes ganan 1-2 al Ibiza; los extremeños aguantan con 10 hombres y vencen en los penaltis al Bilbao Athletic; el Marbella, eliminado.

El Cornellá, el Badajoz y la Peña Deportiva avanzan en el Playoff camino de la Segunda División A del fútbol español, después de eliminar respectivamente al Ibiza, al Bilbao Athletic y al Marbella.

El Cornellá ganaba cómodo y acabó sufriendo

Se adelantaba el Cornellá en la primera parte, sobre los 12 minutos, por mediación del colombiano Becerra. Apenas cuatro minutos después, Pablo Fernández, con un golazo desde la frontal, estableció el 0-2 parcial. A media hora del final del encuentro, llegó la reacción del Ibiza, que descontó a través de Rodado, pero sería insuficiente: el equipo catalán avanzaría a la siguiente instancia del Playoff. El sorteo para conocer su rival se realizará el próximo lunes.

"No hemos salido desenchufados, el equipo ha salido muy metido pero creo que hemos tenido esa franja de partido desacertados y el rival lo ha aprovechado", explicaba Pablo Alfaro, entrenador del Ibiza, en la rueda de prensa posterior al partido.

Por su parte, Guillermo Fernández Romo, entrenador del Cornellá, analizaba: "Creo que el fútbol es circunstancial, no he soñado ponerme 0-2 en los primeros minutos pero todo puede pasar. Creo que les hemos sorprendido"

El Badajoz avanza en los penaltis

Mucho más complicado lo tuvo el Badajoz, que necesitó de una prórroga y de una tanda de penaltis para pasar a la próxima ronda. Se adelantó el cuadro vasco en la primera parte. En el minuto 18, fue Luengo el que encontró conexión con un gran centro desde banda izquierda.

Sin embargo, en el minuto 27 de encuentro marcaría Pablo Vázquez con un remate picado en el segundo palo. El 1-1 se mantuvo hasta el final de los 90, incluso jugando el Badajoz con diez hombres los últimos 25'. En la prórroga tampoco se sacaron ventajas y en los penaltis se impuso la puntería del Badajoz (5-6).

El Marbella, eliminado ante la Peña Deportiva

Así sigue el Playoff camino de la Segunda División A

En el último turno, el Marbella ha perdido su partido contra la Peña Deportiva. Los de Raúl Casañ han sorprendido al equipo donde juega Esteban Granero para situarse en la siguiente eliminatoria. Higor Rocha y Fran Núñez marcaron los goles para el equipo clasificado a semifinales. Impresionante el partido que ha realizado el conjunto balear, que echa del certamen al equipo anfitrión.

El domingo será el turno para B vs. Promesas, vs. Yeclano Deportivo, Sabadell vs. Atlético B y Cartagena vs. Atlético Baleares.

El ganador de ese último partido entre Cartagena y Atlético Baleares subirá directamente a la Segunda División A, mientras que el perdedor irá al sorteo del próximo lunes junto con Castellón (perdedor de la eliminatoria por el ascenso directo ante el Logroñés en los penaltis), Peña Deportiva, Badajoz, Cornellá y los ganadores de los partidos del domingo.

La 2ª eliminatoria constará de 4 partidos (sorteo según normativa entre los dos primeros restantes y los vencedores de los 6 partidos anteriores entre 2ºs, 3ºs y 4ºs), mientras que la 3ª eliminatoria consistirá en 2 partidos (sorteo según normativa entre los vencedores de la 2ª eliminatoria).

De este modo, habrá un sorteo entre los primeros clasificados, quienes disputarán dos eliminatorias de la que ascenderán los dos ganadores. Los dos perdedores tendrán una nueva oportunidad en la siguiente eliminatoria (el llamado camino largo). Los segundos se medirán a los cuartos y habrá emparejamientos entre terceros tras un sorteo a los que se unirán los dos perdedores que fueron primeros de grupo y cayeron en la eliminatoria previa. Asi hasta determinar los dos restantes equipos que ascenderán.