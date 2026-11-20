Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Udinese podría presentar una gran novedad para el partido contra el Bolonia, previsto para el domingo a las 15:00. Según informa hoy Il Gazzettino, el nuevo entrenador, Paolo Zanetti, que ha sustituido al destituido Kosta Runjaic, está pensando en un cambio en la portería: Maduka Okoye, titular en las primeras doce jornadas de liga, podría ceder su puesto a Bartosz Mrozek.

El portero polaco, nacido en 2000, llegó en verano cedido por el Lech Poznan, en una cesión con obligación de compra fijada en 1,5 millones de euros. En su carrera, desarrollada principalmente en Polonia, ha ganado dos veces la Ekstraklasa. También suma 4 partidos en la Champions League, dos en la Europa League y 10 en la Conference League.

La temporada de Okoye ha sido decepcionante hasta ahora, con muchos errores graves, como la salida fallida contra el Torino y el error en casa ante la Roma. En once partidos, el Udinese ha encajado 25 goles, igual que el Monza y la Fiorentina. Solo el Sassuolo, con 29, lo ha hecho peor.

Paolo Zanetti habló hoy de Okoye: «El año pasado fue uno de los mejores porteros de la Serie A. Mi objetivo es recuperarlo, estoy hablando mucho con él. Luego está lo que ocurra en el campo. No tengo jerarquías predefinidas; tenemos un buen segundo portero que lucha por ser titular. Para mí, un portero puede salir del once y volver a entrar. Lo que importa es el Udinese, no cada uno de nosotros; ni siquiera yo cuento».