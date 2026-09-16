Tyrell Malacia se prueba a 6.175 kilómetros de distancia tras su salida del Manchester United

Tyrell Malacia ha aparecido en Estados Unidos. En unas fotos se puede ver cómo el exdefensa, entre otros equipos, del Feyenoord está sobre el campo de entrenamiento del FC Cincinnati. Las imágenes han sido difundidas por la periodista estadounidense Laura Pfahler.

Malacia se encuentra sin club desde su salida del Manchester United el verano pasado. El canterano del Feyenoord arrastró numerosos problemas de lesiones en los últimos años.

Empezó bien su etapa en Inglaterra, pero sufrió una lesión de rodilla. Una operación salió mal, por lo que no jugó con el club durante años.

La temporada pasada todavía pudo jugar en algunas ocasiones a las órdenes de Michael Carrick, pero ya no hubo posibilidad de ampliar su contrato.

El defensa de 27 años, que hace dos temporadas jugó brevemente como cedido en el PSV, es ahora agente libre y puede elegir club.

Actualmente se entrena con el FC Cincinnati, el antiguo club del entrenador Ron Jans. Fue despedido allí porque cantó en el vestuario una canción en la que aparecía la palabra n.