Tyrell Malacia quiere volver a la selección holandesa: «Se acerca la Eurocopa, el Mundial...»

Tras una etapa agitada en el Manchester United, Tyrell Malacia queda libre. El defensa de 26 años, nacido en Róterdam, explica a ESPN que quiere recuperar su mejor nivel y volver a la selección holandesa.

«Ha sido bonito», afirma Malacia. «He vivido momentos buenos y malos, pero estoy agradecido por jugar en un club tan grande», añade al recordar su etapa en el Manchester United.

Su paso por Old Trafford estuvo marcado por las lesiones: tras un buen inicio, una grave lesión de rodilla lo mantuvo inactivo diecisiete meses.

Poco después de su regreso, fue cedido al PSV, donde mostró que aún no había recuperado su nivel y acabó en el banquillo. Tras volver a Manchester y pasar un tiempo apartado del primer equipo, dejó el club este verano.

Malacia, ahora libre de contrato, mira hacia el futuro. «El Manchester United es un capítulo cerrado. Tengo ganas de ver qué me depara el futuro. Quiero volver a ser futbolista, disfrutar del juego. Para eso lo hago».

Por ahora se desconoce dónde seguirá su carrera. «Soy muy intuitivo; solo necesito sentir que encajo. Cuando recuperas la confianza, puedes volver a volar. Eso quiero demostrar».

«No se trata de demostrar nada al mundo, sino a mí mismo. Quiero mirarme al espejo y saber que he sido mejor que ayer».

Malacia, que disputó el Mundial 2018 con Holanda, aspira a jugar el de 2030, cuando tenga 30 años. «Sin duda. Primero debo brillar en el club», afirma el nueve veces internacional.

«Después llegarán la Eurocopa y el Mundial… No sé qué pasará, pero las espero con ilusión», reconoce sin dar detalles de los clubes interesados: «Hay cosas en marcha».