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Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

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Tuvo que salir del campo por una lesión preocupante. Zakaria Hawsawi se lastimó en el segundo amistoso del Al-Ahly

Al Ahli
Holstein Kiel
1ª División
Z. Al Hawsawi
Arabia Saudita
Alemania

El lateral izquierdo saudí es uno de los jugadores más destacados del «Al-Raqi».

Zakaria Hawsawi, lateral del Al-Ahli saudí, sufrió una lesión preocupante en el segundo amistoso de la concentración en Austria, preparación para la temporada 2026-2027.

Hoy miércoles el Al-Ahli enfrentó al Holstein Kiel alemán en su segundo amistoso en Austria.

En el minuto 15, Hosawi se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Saad Al-Obaid.

Su baja preocupa a la afición, ya que es uno de los pilares del técnico Matthias Jaissle.

La afición aguarda conocer la gravedad de la lesión, el tiempo de baja y sus opciones de llegar al inicio de la temporada.

Amistosos
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
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Holstein Kiel
HSK

Fue el segundo amistoso del Al-Ahli en Austria, tras ganar 8-0 al Salfeldn.

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