Tuvo que salir del campo por una lesión preocupante. Zakaria Hawsawi se lastimó en el segundo amistoso del Al-Ahly

Zakaria Hawsawi, lateral del Al-Ahli saudí, sufrió una lesión preocupante en el segundo amistoso de la concentración en Austria, preparación para la temporada 2026-2027.

Hoy miércoles el Al-Ahli enfrentó al Holstein Kiel alemán en su segundo amistoso en Austria.

En el minuto 15, Hosawi se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Saad Al-Obaid.

Su baja preocupa a la afición, ya que es uno de los pilares del técnico Matthias Jaissle.

La afición aguarda conocer la gravedad de la lesión, el tiempo de baja y sus opciones de llegar al inicio de la temporada.

Fue el segundo amistoso del Al-Ahli en Austria, tras ganar 8-0 al Salfeldn.