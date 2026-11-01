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El centrocampista del Bayern de Múnich Konrad Laimer expresó su profunda frustración después de que el campeón empatara 2-2 ante el Borussia Dortmund pese a realizar 23 disparos y registrar 4,18 goles esperados (xG). Harry Kane falló un penalti en la segunda parte y el Bayern estrelló el balón en la madera tres veces.

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El Bayern domina, pero no pasa del empate pese a sus abrumadoras cifras ofensivas

El Bayern de Múnich dominó al Borussia Dortmund durante los 90 minutos en el Allianz Arena, pero tuvo que conformarse con un empate 2-2. Konrad Laimer abrió el marcador y, tras el empate de Serhou Guirassy, Dayot Upamecano devolvió la ventaja al Bayern.

El Bayern realizó 23 disparos, 18 de ellos desde dentro del área, y registró una cifra de goles esperados (xG) de 4,18.

En cambio, el Dortmund aprovechó dos de sus escasas ocasiones pese a registrar unos xG de solo 0,63.

Laimer lamenta que la segunda parte no tuviera recompensa

Laimer, que firmó una actuación sobresaliente de área a área, insistió en que el Bayern jugó lo suficientemente bien como para lograr una victoria cómoda. «Tuvimos ocasiones suficientes para marcar más goles. No creo que el Dortmund tuviera realmente más ocasiones en la segunda parte que los dos goles que marcó», afirmó Laimer.

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«De hecho, creo que nuestra segunda parte fue mejor que la primera. Jugamos mejor, movimos mejor el balón y creamos muchas ocasiones. Simplemente, hoy no las aprovechamos».

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«Al final, encajamos en el minuto 90 un gol que no deberíamos haber encajado. Terminas con un empate 2-2, que sin duda le sabrá mejor al Dortmund que a nosotros», añadió el austriaco.

Los postes y el penalti fallado le salen caros al Bayern

La incapacidad del Bayern para sentenciar el partido se vio agravada por la mala fortuna: el campeón se topó tres veces con los postes. Michael Olise estrelló un disparo en el poste al comienzo del encuentro, mientras que Harry Kane mandó un penalti al larguero.

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El suplente Lennart Karl también se topó con los postes en el tiempo de descuento, antes del empate tardío de Fabio Silva.

Laimer destacó la profundidad de la plantilla: «Ahora entramos en una fase en la que todos y cada uno de los jugadores son importantes. Seguimos unidos».

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El campeón busca resarcirse en Madrid

El empate mantiene al Bayern líder de la Bundesliga con 18 puntos, por delante del Dortmund gracias a la diferencia de goles.

La plantilla viajará a España para enfrentarse al Atlético de Madrid en la Champions League el martes.

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El Bayern busca convertir su dominio en la creación de ocasiones en tres puntos en Europa.