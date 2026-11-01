«¡Tuvimos suerte!»: Cesc Fabregas admite que el Como se libró de un penalti tras su victoria crucial ante el Venezia

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Cesc Fabregas ha admitido que el Como tuvo fortuna al llevarse los tres puntos después de que una polémica decisión del VAR le favoreciera en su ajustada victoria por 1-0 ante el Venezia. Un penalti transformado por Lucas Da Cunha en la primera parte marcó la diferencia en el Stadio Giuseppe Sinigaglia y permitió al Como alcanzar los 23 puntos en la clasificación de la Serie A.

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Fabregas admite que tuvo suerte en una victoria ajustada

El ajustado triunfo mantiene al Como en la lucha por los puestos europeos y lo deja a solo dos puntos del Inter, segundo clasificado, y a cinco del líder, la Lazio. Sin embargo, no faltó la polémica: los árbitros revocaron un posible penalti a favor del Venezia en una acción en la que intervino Luis Milla.

«Cuando lo vi, me pareció un penalti claro. Antes de venir aquí, pregunté si era penalti o no. No lo digo yo, pero me dijeron que no lo era porque Luis no mueve el brazo e intenta apartarlo», declaró el entrenador a TuttoMercatoWeb. «A mí me pareció penalti, tuvimos suerte, pero profesionales que saben más que yo dijeron que no lo era. ¿El nuestro? Ese estaba más claro. Si el balón le llega a Tasos y no le tocan por detrás, es gol. Es difícil, y lo digo sinceramente».

Cómo afrontar un calendario cargado de partidos

El Como atraviesa un tramo exigente de la temporada. El miércoles visitará al Lens en la Champions League, competición en la que ocupa actualmente la novena posición con seis puntos en tres partidos, antes de medirse al Inter el próximo domingo en un duelo clave de la competición nacional. Fabregas admitió que el ritmo incesante del fútbol moderno está pasando factura a su plantilla, especialmente porque el grupo no está acostumbrado a disputar tantos encuentros.

«Nada es fácil sobre el césped y hoy hemos visto el enorme valor de esta victoria. Hemos jugado muchos partidos fuera de casa. Valoro mucho lo que hicimos y no es poca cosa. Ganar en el fútbol es muy difícil, lo veo cada semana, y el de hoy era un partido fundamental. El Venezia hizo un disparo a puerta. No concedimos nada y los chicos no están acostumbrados a un calendario así, con un partido detrás de otro. Prácticamente no entrenamos, pero tenemos que seguir con esta mentalidad», explicó Fabregas en su análisis tras el encuentro.

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Lesiones y soluciones tácticas

La creciente lista de lesionados ha complicado aún más la labor del entrenador, especialmente en las bandas, donde Assane Diao y Jesus Rodriguez están actualmente de baja. Fabregas señaló que la ausencia de extremos naturales dificulta superar a los equipos que defienden en bloque bajo, por lo que los jugadores disponibles deben encontrar soluciones creativas sobre el césped.

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«Hay millones y millones de entrenadores, aficionados y directivos, y creo que todos podemos decir que, cuando juegas contra un bloque bajo, los extremos capaces de ganar el uno contra uno son fundamentales. Ahora mismo no los tenemos, y yo nunca hablo con los jugadores de quienes faltan. La interpretación del jugador pasa a ser fundamental. No debemos buscar excusas, tenemos que encontrar una solución más. Pero me gustaría tener muchas más opciones. Hoy Nico estaba agotado y Da Cunha ha jugado todos los partidos. Siempre intentan hacer lo que queremos y nosotros siempre intentamos jugar como queremos».

Ricci, comparado con leyendas del fútbol italiano

Samuele Ricci recibió elogios especiales. El centrocampista ha sido una revelación para el Como y Fabregas no escatimó alabanzas al valorar el potencial del joven. El entrenador comparó su estilo de juego con el de algunos de los grandes nombres de la historia del fútbol italiano.

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«Estoy muy contento con Ricci. Vi al Samu que conocía en el Torino y el Milan. Juega de maravilla, como Totti y como Pirlo. Es un gran chico, con una gran mentalidad. Si le damos un poco más, puede convertirse en un jugador muy importante en Italia. Tiene una gran técnica y buenas piernas. El miércoles tendremos 16 jugadores y todos tendremos que estar preparados para la Champions League. Ahora descansaremos y después prepararemos, en muy poco tiempo, un partido importante en nuestro camino. Tenemos que sacar energía de donde sea y como sea para mantener esta dinámica».