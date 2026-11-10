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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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«¡Tuvieron que darme una descarga en el corazón!»: Scott McTominay revela que acudió de urgencia al hospital en secreto y se sometió a una intervención cardíaca antes del debut de Escocia en el Mundial

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Scott McTominay ha hecho una sorprendente revelación sobre su salud: necesitó una intervención cardíaca de urgencia apenas 48 horas antes del debut de Escocia en el Mundial. El centrocampista del Napoli fue trasladado de urgencia al hospital con escolta policial poco después de que la selección llegara a Estados Unidos para disputar el torneo.

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El traslado secreto al hospital en Boston

El internacional escocés McTominay ha roto por fin su silencio sobre la urgencia médica que estuvo a punto de impedirle participar en el Mundial el pasado mes de junio. Aunque entonces se informó al público de que el centrocampista padecía una enfermedad leve, la realidad era mucho más grave. Después de que la selección viajara de su concentración en Charlotte a Boston, el exjugador del Manchester United fue trasladado directamente desde el aeropuerto a un centro médico de la ciudad, escoltado por la policía, para tratar un problema cardíaco.

La situación se mantuvo en secreto para no alterar los preparativos del equipo de cara a su debut contra Haití. Sin embargo, el jugador de 29 años ha relatado ahora la angustiosa experiencia de estar ingresado en un hospital mientras sus compañeros ultimaban sus planes tácticos. La gravedad del episodio obligó a McTominay a someterse a un tratamiento específico conocido como cardioversión, que consiste en aplicar una descarga eléctrica para restablecer el ritmo normal del corazón cuando late de forma irregular o demasiado rápido.

McTominay recuerda la experiencia traumática

«Tuvieron que aplicarme una descarga eléctrica en el corazón», reveló McTominay en una emotiva entrevista con el Daily Mail. «Fue dos días antes del partido contra Haití. Te has preparado muy bien. Estaba en muy buena forma y entonces ocurre algo así. Piensas: “¿Cómo puede estar pasándome esto a mí?”. Tienes que seguir adelante, es lo que te toca en el fútbol. A veces, las cosas no salen como quieres. Estaba al 100 %, pero, obviamente, estar en la cama de un hospital dos días antes del primer partido del Mundial, a punto de que te anestesien, no es lo ideal, ¿verdad?»

Pese a lo aterrador del procedimiento, que requiere anestesia general, McTominay mostró una notable capacidad de recuperación y volvió al campo casi de inmediato. Fue titular contra Haití apenas dos días después y disputó todos los minutos de Escocia en la fase de grupos. Su compromiso con el equipo de Steve Clarke quedó patente durante el torneo, aunque los escoceses acabaron eliminados antes de las rondas eliminatorias.

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Recuperación y regreso a la selección

Tras la conclusión del Mundial, McTominay buscó una solución definitiva a ese problema de salud recurrente. Se sometió a una intervención quirúrgica correctiva al inicio de la actual temporada con el Nápoles, lo que le obligó a perderse los cuatro primeros partidos de Escocia en la Liga de Naciones. La operación parece haber sido un éxito rotundo: el centrocampista ha recuperado plenamente su forma física y ha vuelto a ocupar un puesto fundamental en la medular de la selección, que se prepara para una difícil serie de compromisos internacionales.

De vuelta a la convocatoria para los próximos partidos contra Macedonia del Norte y Suiza, McTominay está centrado en dejar atrás el problema de salud que marcó su verano. Su regreso supone un importante refuerzo para el seleccionador Steve Clarke, que en los últimos años ha confiado mucho en la capacidad goleadora y la disciplina defensiva del centrocampista. Superada la operación, el jugador del Nápoles quiere demostrar que ha recuperado su mejor nivel y está listo para liderar a Escocia en su próximo ciclo de partidos oficiales.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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