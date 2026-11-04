Compartir Sigue a GOAL en Google

Bruno Fernandes ha desvelado qué pensó antes de repetir el penalti decisivo que dio inicio a la espectacular remontada del Manchester United ante la Roma. El centrocampista portugués admitió que tuvo suerte de disponer de una segunda oportunidad tras un desastroso comienzo del partido de Champions League en Old Trafford.

Anuncios

El United logra una remontada para llevarse una victoria agónica

El United logró una victoria agónica por 3-2 ante la Roma en la Champions League el martes por la noche. El resultado puso fin a una racha sin victorias que se remontaba al 10 de septiembre.

El equipo italiano dominó los primeros compases en Old Trafford. La Roma se adelantó por sorpresa 0-2 en apenas 18 minutos, gracias a un gol de Matias Soule y a un penalti de Donyell Malen. El Manchester United recibió una oportunidad de volver al partido con un penalti señalado en una acción poco clara, pero Devis Vasquez detuvo el primer lanzamiento de Fernandes. Sin embargo, el VAR ordenó repetirlo porque el centrocampista de la Roma Bryan Cristante había entrado en el área antes de tiempo.

Fernandes admite que tuvo suerte con el penalti

Fernandes marcó en su segundo intento y dio inicio a la notable remontada. El capitán del United ha hablado de la enorme presión que supone lanzar dos veces desde el punto de penalti en tan poco tiempo.

«Sabía que era una gran responsabilidad, que podía cambiar el partido y que necesitábamos mucho un gol para que la afición nos apoyara en ese momento», declaró Fernandes a Sky Sport Italia. «Un penalti siempre es un momento de tensión, porque estás tú solo frente al portero y nadie más puede ayudarte en esa situación.

Anuncios Anuncios

«Sinceramente, tuve suerte de que Cristante entrara en el área demasiado pronto, porque eso me dio la oportunidad de repetirlo. La segunda vez decidí elegir un sitio y golpear el balón tan fuerte como pudiera, sin intentar adivinar hacia dónde iba a ir el portero».

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Vuelve a hablar en italiano tras el veto mediático posterior al partido contra el Como

Fernandes recibió permiso para hacer la entrevista televisiva en italiano, un cambio de criterio del departamento de prensa del club tras una reciente decepción europea. Después de una dura derrota por 4-1 ante el Como, miembros del personal del club le impidieron hablar con la prensa italiana, según se informó, pese a los años que había jugado anteriormente en la Serie A y la Serie B. Esta vez pudo hablar abiertamente de la crisis actual en Old Trafford.

«Es una victoria muy importante, porque está claro que las cosas no están saliendo como queremos», explicó Fernandes. «Nos proponemos hacer una cosa y hacemos otra, encajamos goles al principio de los partidos. Es un momento realmente difícil, pero tenemos que intentar salir de él.

Anuncios

«Espero que esto nos dé confianza para seguir adelante y hacerlo mejor, porque hay calidad en esta plantilla. Son los mismos jugadores de antes, hemos incorporado buenos jugadores durante el verano y tenemos que seguir adelante».

En busca de impulso para la Premier League

La remontada podría suponer un importante punto de inflexión para el club inglés, que atraviesa dificultades. El United debe intentar trasladar ahora este impulso europeo a la competición nacional. Volverá a jugar en la Premier League el domingo, cuando reciba al Aston Villa.