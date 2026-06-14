Turquía se estrelló contra el muro australiano y empezó el Mundial con una derrota

En Australia, el jugador del Feyenoord Jordan Bos actuó como lateral izquierdo. En Turquía jugaron los holandeses Orkun Kökçü, de mediapunta, y Ferdi Kadioglu, de lateral izquierdo. Antes del descanso Turquía dominó sin profundidad y Australia respondió con contraataques esporádicos.

Poco después Turquía rozó el empate: Abdülkerim Bardakci disparó desde fuera del área, el balón tocó el guante del portero Patrick Beach y golpeó el poste.

Poco después del descanso, Arda Güler falló la más clara tras un centro de Baris Alper Yilmaz. En la contra, Paul Okon-Engstler asistió a Nestory Irankunda, quien entró al área y marcó por el primer palo: 1-0.

Los veloces Irankunda y Mohamed Touré pusieron en aprietos a los experimentados Merih Demiral y Bardakci, ambos rondando los 30. Irankunda volvió a disparar, pero esta vez Ugurcan Çakir atajó.

Tras el descanso, ambos equipos salieron con energías renovadas. Australia volvió a poner a prueba a Çakir, quien mantuvo a su equipo a flote. Poco después, Güler lanzó un tiro libre peligroso; Beach atajó, dejó rebote, pero los turcos no reaccionaron a tiempo.

Turquía siguió chocando con la defensa australiana, mientras el equipo de Tony Popovic resistía con uñas y dientes.

A un cuarto de hora del final, Metcalfe sentenció con un potente disparo desde fuera del área que acabó en la esquina inferior derecha: 2-0. Australia mantuvo su solidez defensiva y el partido terminó con esa victoria por 2-0 para los Socceroos en el Grupo D.