Turquía sufrió el lunes por la noche una derrota especialmente dolorosa en la Nations League. En casa, la selección fue completamente superada por Italia, que ya ganaba 0-3 al cabo de media hora. Tras el descanso, los turcos mejoraron algo, pero al final hubo poco que objetar a la derrota por 1-4.

Ambos equipos tenían algo que remendar. Turquía perdió la semana pasada por 0-1 ante Francia, mientras que Italia tuvo que reconocer la superioridad de la Bélgica de Mark van Bommel (0-2). Aun así, fueron los italianos quienes dejaron el partido encarrilado en apenas 30 minutos.

Alessandro Bastoni marcó de cabeza a la salida de un córner y, no mucho después, Davide Frattesi fue el más atento al rechace. Un rápido 0-2, por tanto, que provocó descontento en Bursa. Los aficionados turcos vieron cómo su selección tenía enormes dificultades ante Italia, que salía una y otra vez de la presión.

Eso desembocó incluso en el 0-3 en el minuto 27. Francesco Pio Esposito cedió el balón a Michael Kayode, que había quedado completamente solo dentro del área. El carrilero pudo así marcar con facilidad el tercer gol italiano. Sonó un silbido masivo desde la grada, donde los turcos exigían la salida del seleccionador Vincenzo Montella.

Tras el descanso, Turquía volvió a dar señales de vida al marcar de inmediato el 1-3. Aunque antes hubo un error enorme de los italianos: tras una falta de entendimiento entre Gianluigi Donnarumma y Matteo Ruggeri, Baris Yilmaz pudo empujar el balón a puerta vacía.

La esperanza regresó así por un momento entre los turcos, pero duró poco. Tres minutos después del gol que recortaba distancias, Esposito golpeó de nuevo: un disparo de Sandro Tonali volvió tras pegar en el poste, y el delantero pudo cabecear el 1-4.

Eso supuso el KO definitivo para Turquía, que aun así siguió generando ocasiones importantes. Así, un gol de Yilmaz fue anulado por fuera de juego y Kerem Aktürkoglu, tras una jugada magnífica de Arda Güler, remató por encima del larguero desde cerca. Sin embargo, el 1-4 ya no se movería.