Turquía, Montella muestra su preocupación: «No sé si Yildiz y Calhanoglu aguantarán los 90 minutos»

«A un día de una espera de 24 años, estamos emocionados y confiados, aunque conocemos los obstáculos posibles. Estamos en un grupo muy equilibrado; el campo dará las respuestas, pero las cuatro selecciones pueden aspirar a octavos». Vincenzo Montella refleja el ánimo de su Turquía y analiza el Grupo D, que comenzó con la victoria de Estados Unidos sobre Paraguay. Su equipo debutará ante Australia en Vancouver el domingo a las 6:00 (hora italiana). Será un duelo complicado, con Calhanoglu y Yildiz aún recuperándose de sus lesiones. «En los últimos meses han jugado poco por problemas físicos, no sé qué rendimiento podrán tener», reconoce Montella, quien no puede prescindir de ellos y comparte rueda de prensa con el centrocampista del Inter, concentrado en los «Socceroos».





«Es un grupo equilibrado; los cuatro equipos pueden pasar. No hay ninguno claramente superior», añade. Al frente de Turquía desde hace tres años, destaca la pasión del país, que no vive un Mundial desde el tercer puesto de 2002. «El Mundial es algo que llevamos esperando 24 años. Hay mucha emoción y confianza en que ahora lo haremos bien. Somos conscientes del reto que nos espera, pero queremos disfrutarlo y hacer que la nación se sienta orgullosa de nosotros. Siento esta responsabilidad y sé que debemos darlo todo. La siento aún más porque para mí este país es como un segundo hogar y mi pasión por el equipo es total», concluye.



