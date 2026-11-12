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Arda Guler dio a Sergen Yalcin un comienzo de ensueño en su primer partido al frente del equipo con un magnífico gol de falta, pero no bastó. Bélgica respondió con dos goles en tres minutos, ambos por la misma banda, para ganar 2-1 en Esmirna, mantener vivas sus opciones de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones y confirmar el descenso de Turquía de la Liga A.

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El equipo de Mark van Bommel asciende a la segunda posición del Grupo 1 con nueve puntos, consciente de que una victoria ante Italia en su último partido puede garantizarle una plaza en cuartos de final. Turquía sigue colista, sin puntos tras cinco encuentros, y cerrará su campaña el domingo a domicilio ante Francia.

El conjunto local tuvo más balón, pero Bélgica lo aprovechó mucho mejor. Turquía registró un 53 % de posesión y completó 456 pases por los 382 de Bélgica. Sin embargo, el equipo visitante generó 1,85 goles esperados (xG) frente a 0,51, sumó 33 toques en el área rival por 23 de Turquía y creó tres ocasiones claras frente a las dos del conjunto local.

El planteamiento táctico de Turquía

Yalcin introdujo seis cambios respecto a la derrota por 3-1 ante Italia y dispuso un 4-2-3-1. Ugurcan Cakir ocupó la portería, con una defensa formada por Oguz Aydin, Merih Demiral, Ozan Kabak y Ferdi Kadioglu. Ismail Yuksek y Orkun Kokcu jugaron en el centro del campo. Guler regresó al equipo por detrás de Enes Unal, que volvía a la convocatoria por primera vez desde 2024, con Yunus Akgun por la derecha y Baris Alper Yilmaz por la izquierda.

Turquía se asentó bien en el partido, avanzó hasta el campo de Bélgica y esperó con paciencia una oportunidad. En los primeros compases reclamó un penalti que no fue señalado cuando un pase de Kokcu golpeó a Youri Tielemans. El gol llegó a balón parado. Guler provocó una falta de Nicolas Raskin en el minuto 19 y, desde muy lejos, lanzó el balón con rosca por fuera de la barrera hasta la escuadra izquierda. La ocasión tenía un valor de apenas 0,04 xG y supuso su octavo gol con su selección.

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Eso fue prácticamente todo lo que produjo Turquía antes del descanso. Solo realizó dos disparos en la primera mitad y llegó al intermedio con 0,07 xG. Su mejor ocasión llegó en el minuto 35, cuando Yilmaz se escapó y Senne Lammens le ganó el mano a mano, aunque el árbitro asistente señaló fuera de juego. Yilmaz cayó dos veces en fuera de juego y Turquía, tres en total, mientras que a Bélgica no se le señaló ninguno.

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El problema de Turquía fue transformar su presencia en campo rival en ocasiones. Completó 143 pases en el último tercio frente a los 83 de Bélgica, pero tocó menos veces el balón en el área y solo dos de sus 15 centros encontraron a un compañero. La mayoría de sus ataques, el 46 %, llegaron por la derecha a través de Aydin y Akgun, precisamente la banda por la que Bélgica hizo todo el daño.

El planteamiento táctico de Bélgica

Van Bommel también introdujo seis cambios tras la derrota por 4-1 ante Francia y apostó por un 4-3-3. Lammens ocupó la portería, con Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper en defensa. Raskin se situó en el centro de una línea de tres centrocampistas junto a Kevin De Bruyne y Tielemans. Romelu Lukaku fue baja por lesión, así que Charles De Ketelaere jugó como delantero centro, con Diego Moreira y Jeremy Doku a los lados, mientras que De Bruyne disputó su partido número 128 con la selección.

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Bélgica tuvo el balón en los primeros compases y Doku dejó a De Bruyne solo ante el portero ya en el minuto tres, lo que obligó a Cakir a salir rápidamente para despejar. A partir de ahí, el plan quedó claro. Bélgica canalizó el 45 % de sus ataques por la izquierda, donde Doku y De Cuyper se enfrentaron a Aydin, frente al 25 % que llegaron por el centro.

Doku superó a Aydin en el minuto cinco y fue un problema durante toda la noche. Aydin cometió cinco faltas, todas sobre Doku, mientras que Yuksek vio la amarilla en el minuto 50 por derribar al extremo. Bélgica completó 14 de sus 24 regates, frente a los cuatro de 13 de Turquía.

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El duelo táctico

El partido se decidió en la izquierda de Bélgica, frente a la derecha de Turquía, la banda por la que ambos equipos dirigieron la mayoría de sus ataques. La ventaja de Turquía duró siete minutos. En el minuto 27, Doku superó a Aydin, recortó hacia dentro y encontró a De Bruyne esperando en el punto de penalti. El centrocampista batió a Cakir con un remate colocado con la derecha.

Tres minutos después, Bélgica completó la remontada por el mismo lado. De Cuyper pasó el balón a Moreira, cuyo disparo detuvo Cakir, pero el rechace volvió al lateral izquierdo. Este eludió al portero y cedió el balón a De Ketelaere para que lo empujara a puerta vacía. Solo esa ocasión tenía un valor de 0,79 xG, y Bélgica llegó al descanso con 1,39 xG frente a los 0,07 de Turquía. La frustración de Kabak quedó patente poco después, cuando vio la amarilla en el minuto 32.

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De Cuyper fue el jugador más destacado del partido. Además de dar la asistencia, generó dos ocasiones para Moreira y una para De Bruyne. En el minuto 59, un pase suyo por encima de la defensa dejó solo a De Ketelaere, pero Cakir detuvo el disparo junto a su primer palo.

Los ajustes durante el partido

Yalcin hizo sus primeros cambios en el minuto 58, ambos por jugadores de la misma posición. Hakan Calhanoglu, que disputó su primer partido con Turquía desde el Mundial, sustituyó a Kokcu, y Deniz Gul entró por Unal. Calhanoglu dio impulso al conjunto local. Sirvió una falta que Kabak remató de cabeza en el minuto 65, vio cómo le bloqueaban un disparo un minuto después y luego lanzó un potente remate que se marchó ligeramente desviado desde el centro del área.

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La segunda mitad fue diferente. Turquía realizó ocho de sus 10 disparos tras el descanso y sus xG pasaron de 0,07 a 0,51, una cifra casi idéntica a los 0,46 de Bélgica en ese periodo. En el minuto 70, Yalcin dio entrada a Zeki Celik por Aydin y a Salih Ozcan por el amonestado Yuksek. Celik tuvo impacto por la derecha. En el minuto 82, Guler lo encontró libre y su pase al área propició un remate de Gul que obligó a Lammens a intervenir. Cinco minutos antes, Guler había caído en el área ante la presión de Raskin, pero el árbitro desestimó las reclamaciones de penalti.

Van Bommel renovó su ataque en dos fases. Dodi Lukebakio y Leandro Trossard sustituyeron a Moreira y De Bruyne en el minuto 69. Después, en el minuto 80, Mika Godts y Hugo Cuypers, que debutaba, entraron por Doku y De Ketelaere. Bélgica retuvo el balón en campo de Turquía para dejar correr el tiempo, y Hans Vanaken sustituyó a Raskin en el tiempo de descuento.

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Los cambios no frenaron la ofensiva de Turquía. Lammens tuvo que detener un remate de Gul, otro de Akgun desde lejos un minuto después y, en el minuto 92, uno de Calhanoglu, cuyo potente disparo desde la derecha del área fue rechazado por el portero con los pies. Lammens terminó con seis paradas.

Conclusión

Turquía tuvo más balón y marcó el mejor gol de la noche, pero Bélgica encontró el punto débil en la derecha turca y lo castigó dos veces en tres minutos. La entrada de Calhanoglu hizo mucho más peligroso al conjunto local tras el descanso y Lammens tuvo que emplearse a fondo al final, pero el daño ya estaba hecho por la izquierda belga. El equipo de Van Bommel afrontará su último partido, contra Italia, con su destino en sus manos, mientras que el primer encuentro de Yalcin al frente de Turquía terminó con el descenso confirmado.