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El consejero Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, ha despertado la curiosidad de la afición del fútbol egipcio tras dedicar al Ismaily una escueta publicación en su cuenta oficial de la red social Facebook, en un momento especialmente difícil para uno de los clubes más históricos de Egipto.

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Al-Sheikh se limitó a publicar una sola palabra, «Ismaily», sin añadir ningún detalle que aclarara su intención o la naturaleza del paso que podría haber detrás del mensaje. Eso abrió la puerta a múltiples interpretaciones, sobre todo por la reacción de numerosos aficionados del club, que le pidieron que interviniera para salvar al Ismaily y acogieron con entusiasmo la idea de que invirtiera en él, como ya hizo anteriormente con el Pyramids.

Pocas horas después, el dirigente saudí volvió a la carga y publicó la camiseta del Ismaily en una historia de Facebook, lo que alimentó aún más las preguntas.

turki al sheikh Facebook

Las claves de un proyecto de inversión

Por su parte, el periodista Ibrahim Fayek reveló en su cuenta de Facebook detalles y condiciones de un posible proyecto de inversión en el Ismaily. Según señaló, «la operación no incluirá al Fondo de Inversión Pública ni a ningún fondo soberano, sino que será una inversión personal de un conocido inversor árabe», cuya identidad no desveló.

Fayek explicó que «llevar a cabo el proyecto requiere la aprobación del Estado egipcio y la eliminación de los obstáculos administrativos y burocráticos para facilitar los trámites y garantizar una rápida ejecución de la operación, además de conceder un derecho de usufructo a largo plazo sobre el estadio de Ismailia y otorgar al inversor plenos poderes para desarrollarlo, modernizar sus infraestructuras y convertirlo en un estadio de nivel mundial».

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También subrayó la necesidad de asignar un terreno en régimen de alquiler dentro de Ismailia para levantar una academia de primer nivel dedicada a descubrir talentos, con el objetivo de que el club recupere su papel como principal cantera del fútbol egipcio. Según Fayek, las condiciones incluyen conceder al inversor plenos poderes, al 100 %, para tomar las decisiones relativas a los intereses del club, con una participación de control de hasta el 80 %, de modo que pueda hacer frente a las pérdidas y deudas acumuladas que contribuyeron al declive del Ismaily y a su descenso a la categoría inferior.

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En cuanto a la postura oficial, Mohamed Raef, presidente del comité encargado de dirigir el Ismaily, reveló que el club no ha recibido hasta ahora ningún contacto de Al-Sheikh en relación con una inversión, aunque acogió la idea con gran entusiasmo. Así lo confirmó a Masrawy: «Turki Al-Sheikh no se ha puesto en contacto con nosotros hasta ahora para invertir en el club, pero acogemos la idea con gran entusiasmo, sobre todo si viene de una figura de la talla de Turki Al-Sheikh».

Raef señaló que el porcentaje de inversión aprobado otorga a cualquier posible inversor una participación de entre el 51 % y un máximo del 60 % si se cierra el acuerdo, y recalcó que la asamblea general del club ya había dado su visto bueno a esa cifra.

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Por su parte, Mohamed Sobhi, capitán y exportero del Ismaily, se sumó a las especulaciones al compartir la publicación de Al-Sheikh en su cuenta de Facebook con un mensaje directo de bienvenida al consejero saudí, aunque condicionó cualquier paso inversor a la necesidad de preservar la identidad del Ismaily, su historia y su patrimonio.

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Sobhi escribió: «El Ismaily no es solo un club de fútbol, sino una institución grande e histórica, con una historia inolvidable y una afición fiel que ama a este club y lo apoya en cualquier circunstancia. Damos la bienvenida a cualquier paso serio hacia una inversión real que tenga como objetivo devolver al club al lugar que le corresponde, siempre que se preserven la identidad del Ismaily, su historia, su nombre y su escudo, y que la inversión suponga un fuerte impulso para el club y su afición, y no se haga a costa de su identidad o de su patrimonio».

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El exportero del Ismaily añadió: «El Ismaily merece mucho, y su afición merece la alegría y el regreso a lo más alto», antes de dirigir una invitación directa a Al-Sheikh: «Bienvenido, Abu Nasser, entre tu familia y tu gente. La fiel afición del Ismaily te da la bienvenida, y esperamos que sea el comienzo de una etapa de prosperidad, estabilidad y éxito para nuestro grande e histórico club».

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que el Ismaily necesita una intervención económica y administrativa urgente, después de descender al final de la pasada temporada a la segunda categoría, la «Liga de Profesionales», alejándose de la Premier League egipcia por primera vez en muchos años. Además, el equipo atraviesa dificultades esta temporada, ya que ocupa la decimotercera posición con 14 puntos tras disputar 12 partidos.

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La publicación coincidió con movimientos dentro del club para abrir la puerta a la inversión en su sociedad de fútbol, después de que el comité de gestión aprobara que la participación del inversor pueda alcanzar el 60 %, en un intento de atraer capital y obtener recursos económicos que ayuden a desarrollar al equipo. Eso hace plausible la hipótesis de que Al-Sheikh entre como socio inversor, aunque no existe ningún indicio oficial que vincule este paso con su última publicación.

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Estas especulaciones recuerdan la anterior experiencia de Al-Sheikh en el fútbol egipcio, cuando en 2018 adquirió el Al Assiouty Sport, le cambió el nombre por el de Pyramids e inyectó grandes inversiones en un equipo que pronto se convirtió en aspirante a los títulos nacionales, antes de traspasar su propiedad al inversor emiratí Salem Al-Shamsi en febrero de 2019.

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