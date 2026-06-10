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Turki Al-Sheikh responde: ¿Jugará el Al-Ahli contra Messi y Ronaldo en la temporada de Riad?

Al Ahly SC
L. Messi
C. Ronaldo
Al Hilal
Al Nasr FC
Egipto
Argentina
Portugal
Arabia Saudita

La verdad sobre el torneo de los 10 millones de dólares

El consejero Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudí, ha aclarado los rumores sobre la invitación del club egipcio Al-Ahly a un torneo internacional en la temporada de Riad.

Mohamed Farag Amer, expresidente del club Smouha, había escrito en su cuenta de Facebook: «Turki Al-Sheikh se ha puesto en contacto con la junta directiva del Al-Ahly y con el capitán Mahmoud Al-Khatib para confirmar la invitación del Al-Ahly al torneo amistoso de la temporada de Riad».

Añadió que el torneo incluiría a Al Ahly, Al Nassr, Al Hilal e Inter de Miami, con premios de 10 millones de dólares.

Al-Sheikh respondió con una sola frase: «¡Esto no tiene ningún fundamento!».

El Al Ahly egipcio acabó la temporada pasada sin títulos; fue tercero en la liga, por detrás del campeón Zamalek y del subcampeón Pyramids, que ganó la Copa de Egipto.

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