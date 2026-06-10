Turki Al-Sheikh responde: ¿Jugará el Al-Ahli contra Messi y Ronaldo en la temporada de Riad?

El consejero Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudí, ha aclarado los rumores sobre la invitación del club egipcio Al-Ahly a un torneo internacional en la temporada de Riad.

Mohamed Farag Amer, expresidente del club Smouha, había escrito en su cuenta de Facebook: «Turki Al-Sheikh se ha puesto en contacto con la junta directiva del Al-Ahly y con el capitán Mahmoud Al-Khatib para confirmar la invitación del Al-Ahly al torneo amistoso de la temporada de Riad».

Añadió que el torneo incluiría a Al Ahly, Al Nassr, Al Hilal e Inter de Miami, con premios de 10 millones de dólares.

Al-Sheikh respondió con una sola frase: «¡Esto no tiene ningún fundamento!».

El Al Ahly egipcio acabó la temporada pasada sin títulos; fue tercero en la liga, por detrás del campeón Zamalek y del subcampeón Pyramids, que ganó la Copa de Egipto.