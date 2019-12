Enfrentar a América, la revancha perfecta de Mohamed

El timonel argentino tiene la oportunidad de medirse ante las Águilas, equipo del que no se marchó en buenos términos.

Monterrey vive una verdadera revolución en el Apertura 2019, pasando de estar prácticamente eliminado a meterse en la final de la Liguilla. El responsable de este cambio radical que atraviesa Rayados tiene nombre y apellido: Antonio Mohamed.

El Turco es un viejo conocido en la Pandilla, siendo uno de los entrenadores más importantes del club en la última década. No obstante, al timonel argentino no se le dan bien las finales y el duelo ante América supone la revancha perfecta para él.

.@Rayados y el Turco Mohamed se enfrenta ante la decisión más dulce que puede tener cualquier club en el 🌎



Enfocarse en ganar el título de Liga después de 9⃣ años o soñar con dar la 🔔 en el ... ¿Qué 💊tomarán? ¿La 🔴 o la 🔵? pic.twitter.com/nSeAUJsKCq — Goal (@goalmex) December 5, 2019

Es que Mohamed no se marchó en buenos términos del América, ya que mientras disputaba la fase final del torneo se supo que Gustavo Matosas lo reemplazaría. Esto provocó la explosión del Turco después de haber conquistado el Apertura 2014.

"Les dejo la Copa y me llevo mi dignidad a mi casa. No me gustaron las formas, se los dije cara a cara a todos otra vez, las formas no fueron las correctas, se manejaron mal pero ellos están en su derechos de tomar decisiones", dijo el Turco.

Ahora, de la mano de Rayados, Mohamed tiene la oportunidad de saldar su deuda pendiente con el conjunto regio y además celebrar un nuevo título en el Estadio Azteca, donde se jugará el partido de vuelta de la gran final del Apertura 2019.