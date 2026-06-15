Túnez presenta de inmediato al sucesor del seleccionador Lamouchi, destituido durante el Mundial

La Federación Tunecina destituyó a Sabri Lamouchi tras la goleada sufrida ante Suecia (5-1) en el debut mundialista.

Túnez había pasado toda la eliminatoria sin recibir goles, pero ante Suecia encajó cinco, igual que en el último amistoso contra Bélgica.

«Es vergonzoso para nosotros como equipo y para toda Túnez», declaró el defensa Omar Rekik tras la derrota ante Suecia. «Tras este mal resultado, tenemos que mirarnos al espejo».

«Primero debemos criticarnos a nosotros mismos e intentar corregir nuestros errores. Prometemos dar lo mejor de nosotros y hacer todo lo posible para mejorar», afirmó Rekik.

Estos resultados han llevado a su destitución definitiva. Su sucesor ya es conocido: Mondher Kebaier asumirá el cargo de seleccionador interino durante el Mundial. Desde 2025 era director técnico de la Federación Tunecina de Fútbol.

Para Kebaier, este regreso inesperado es una nueva oportunidad de demostrar su valía en la máxima categoría, tras haber dirigido ya a Túnez entre 2019 y 2022. En ese periodo alcanzó la final de la Copa Árabe y los cuartos de la Copa Africana, aunque su estilo conservador fue criticado.

Dejó el cargo tras la Copa Africana de Naciones de 2022 por no cumplir las expectativas. Ahora debe devolver la estabilidad al equipo en poco tiempo y limitar los daños en el Mundial.