Túnez lleva al hermano del cuatro veces internacional de la selección holandesa al Mundial

Túnez anunció este viernes su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial. Incluye a Omar Rekik, nacido en los Países Bajos. Túnez se medirá a Holanda el 26 de junio en la fase de grupos.
Hermano de Karim Rekik, quien jugó cuatro veces con Holanda, Omar milita en el NK Maribor esloveno. Hasta hace unos años vistió la camiseta del Sparta Rotterdam y se formó en las categorías inferiores del PSV y del Feyenoord.
Túnez debutará en la Copa América el 15 de junio ante Suecia, se medirá a Japón el 21 y cerrará el grupo F el 26 contra Holanda.
El nombre más conocido es el de Hannibal Mejbri, compañero de Zian Flemming en el Burnley y ex del Manchester United y el Sevilla. También destaca Rani Khedira, hermano de Sami Khedira, campeón del mundo con Alemania en 2014.
Convocatoria completa de Túnez para el Mundial
Porteros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassen (Es Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)
Defensa: Yan Valéry (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (US Monastir), Montassar Talbi (FC Lorient), Adem Arous (Kasimpasa), Omar Rekik (NK Maribor), Ali Abdi (OGC Niza), Mohamed Ben Hmida (Esperance)
Centrocampistas: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Anis Ben Slimane (Norwich City), Rani Khedira (Union Berlin), Mortada Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (FC Augsburg), Mohamed Hadj-Mahmoud (FC Lugano), Hannibal Mejrbi (Burnley)
Delanteros: Elias Saad (Hannover 96), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Elias Achouri (FC Copenhague), Sebastien Tounekti (Celtic), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Firas Chawat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).