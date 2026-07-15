Tuchel y Scaloni preparan sorpresas para la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina

Ya se conocen las alineaciones para la segunda semifinal del Mundial. Argentina realiza un cambio, mientras que Thomas Tuchel sorprende al incluir a un debutante en el once de Inglaterra.

El seleccionador Lionel Scaloni mantiene el mismo once que venció a Suiza: Emiliano Martínez en la portería, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa.

Leandro Paredes se mantiene en el medio, donde controlará el juego junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La sorpresa es Giovanni Simeone en la banda derecha. Arriba, Julián Álvarez acompañará a Lionel Messi.

En Inglaterra, Reece James, John Stones, Marc Guéhi y Djed Spence conforman la zaga, con Jordan Pickford en la portería. En el medio, Tuchel dudó por la disponibilidad de Declan Rice.

El centrocampista sufrió problemas estomacales tras el duelo contra México, pero esta semana ha entrenado con normalidad y vuelve al once junto a Elliot Anderson y Jude Bellingham.

Arriba, la sorpresa: Morgan Rogers, extremo derecho. El centrocampista, hasta ahora suplente, tendrá su oportunidad desde el inicio. Harry Kane y Anthony Gordon completan el tridente.

El partido empieza a las 21:00 (hora de los Países Bajos) y se verá en directo en NPO 1.

Alineación de Inglaterra: Pickford; James, Stones, Guéhi, Spence; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.