Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, dirigió un mensaje de felicitación a Harry Kane, capitán de los Tres Leones, tras su coronación con el Balón de Oro de 2026, asegurando que ya no encuentra palabras suficientes para describir el nivel que ofrece el delantero inglés.

Kane, delantero del Bayern Múnich, se impuso al español Lamine Yamal y al francés Kylian Mbappé para llevarse el galardón individual más prestigioso del fútbol, después de completar una temporada excepcional en la que marcó 73 goles con su club y con la selección de su país.

Kane, de 33 años, se convirtió en el primer jugador inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001, poniendo fin a una espera de 25 años.

La coronación llegó tras un año destacado para el capitán de Inglaterra, que condujo a la selección de su país hasta las semifinales del Mundial bajo la dirección de Tuchel, antes de caer frente a Argentina.

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Pese al tropiezo de no alcanzar la final, Inglaterra terminó el torneo en tercer lugar, logrando su mejor resultado en un Mundial desde que se coronó campeona en 1966, después de superar a Francia en el partido por el tercer puesto.

Tuchel dijo en un mensaje de felicitación a Kane recogido por el diario "Independent": "¡Enhorabuena, Harry, por el merecido triunfo del Balón de Oro! Hace mucho tiempo que me quedé sin palabras para describir tu rendimiento, pero me alegra ver que el mundo del fútbol te reconoce oficialmente ahora".

Y añadió: "Convertirte en el primer inglés en ganar este gran honor en 25 años lo hace aún más especial, y somos afortunados de tenerte como nuestro capitán".

Tuchel cerró su mensaje diciendo: "Sé que disfrutarás de este momento con tus seres queridos, y luego volverás a hacer lo que mejor sabes hacer: marcar goles y ganar partidos".