Tuchel toma una decisión difícil... Sorpresas en la alineación prevista de Inglaterra ante Croacia

Inglaterra debutará este miércoles en el Mundial 2026 ante Croacia en el estadio de Dallas, en la primera jornada del Grupo XII.

El seleccionador alemán, Thomas Tuchel, podría incluir alguna sorpresa en el once inicial de los Tres Leones.

Según el diario Metro, Tuchel prioriza la fuerza física en la zaga y apostará por la pareja John Stones–Ezri Konsa, dejando fuera a Marc Guéhi, quien brilló la temporada pasada con Crystal Palace y Manchester City.

Según la BBC, Stones será titular pese a no haber completado ningún partido de Premier desde agosto, mientras que Guehi se ha consolidado con los Citizens.

En ataque, Anthony Gordon podría ser titular en la izquierda en lugar de Marcus Rashford.

Ambos extremos jugaron los amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica en Florida, pero el entusiasmo y la disciplina posicional de Gordon le han dado la titularidad, según el «Daily Mail».

Rashford, cuya calidad individual puede sentenciar partidos, esperará su oportunidad desde el banquillo.

En la banda derecha, la presencia de Bukayo Saka es duda: el jugador del Arsenal arrastra una lesión que ya le marginó varios partidos la temporada pasada.

El jugador del Arsenal no ha entrenado varios días y, aunque restó importancia al problema, Tuchel podría preferir a su compañero Noni Madueke en la banda derecha.

Para el mediocampo creativo, Tuchel optará por Jude Bellingham, dejando a Morgan Rogers en el banquillo.

Reece James y Nico O’Reilly actuarían como laterales; Declan Rice y Elliot Anderson seguirían en el doble pivote, con Harry Kane en ataque y Jordan Pickford bajo palos.

La alineación prevista de Inglaterra es la siguiente:

Portero: Pickford.

Defensa: James, Konsa, Stones, O’Reilly.

Centrocampistas: Rice, Anderson, Bellingham.

Delantera: Gordon, Madueke, Kane.